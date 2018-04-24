البنك الزراعي يسعى للحصول على 100 مليون دولار من الصندوق السعودي

البنك الزراعي المصري

سيد بدر:



يسعى البنك الزراعى المصرى للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



قال تامر زين العابدين، نائب رئيس البنك لـ«المال»، إن الصندوق السعودى لديه عدد من اتفاقيات التعاون مع مصر مما شجع البنك علي التفاوض للحصول على الشريحة المقررة بقيمة 100 مليون دولار لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وبحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر مع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى، يوسف البسام خلال مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، تسريع الحصول على الشرائح المتبقية من اتفاقيات التعاون بين الجانبين، وتطورات توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء.



يشار إلى أن التعاون بين مصر والصندوق السعودى بدأ مطلع عام 1975، ويبلغ حجم المحفظة فى الفترة الحالية نحو 2.2 مليار دولار لأكثر من 20 مشروعًا.



وعن مفاوضات الحصول علي 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم هيكلة البنك الزراعى أشار «زين العابدين» إلي اعتماد مصرفه علي الوديعة المساندة التي حصل عليها من البنك المركزي في تنفيذ الهيكلة وذلك بعد توصية أموال البنك الدولي إلي عدد من برامج التنمية الحكومية.



أكد أن البنك فى اتصال دائم مع جهات خارجية منها صندوق سند والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية للحصول على دعم فنى ومالى لتمويل التدريب بالبنك.



وكشف عن قيام مصرفه باستحداث إدارات جديدة تمكنه من القيام بالعمل المصرفى على أسس سليمة مثل تدشين وحدات مركزية على مستوى المحافظات، وبدء تمويل المؤسسات للتوافق مع تعليمات البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب متناهى الصغر والذى يتميز فيه البنك بشكل كبير.



وشدد زين العابدين، على جدية البنك فى إعادة الهيكلة والتخلص من المشكلات المالية التى يعانى منها، للانطلاق فى تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية فى ظل تركيز الدولة على هذا الجانب، كأحد محاور خطة التنمية المستدامة.