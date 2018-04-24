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بورصة وشركات
القاهرة للاستثمار تعود إلى آل القلا عبر تخارج أبراج
الثلاثاء 24 أبريل 2018 10:59 ص
أبراج كابيتال
أخر الأخبار
أبراج كابيتال
شريف عمر:
اشترت شركة «سوشيال إمباكت» التابعة لأسرة رجل الأعمال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار، حصة «أبراج جروب» فى «القاهرة للاستثمار» والتى تمثل %30 من رأسمال الأخيرة.
وتعانى «أبراج» مؤخرا بعدما نشرت صحيفة «وول ستريت»، تقريرا عن قيام مؤسستى «بيل» و«ميليندا جيتس» – التابعة لرجل الأعمال الأمريكى، الأشهر بيل جيتس -، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، ومجموعتى «سى دى سى« البريطانية، و«بروباركو» الفرنسية، بتعيين محاسب قانونى - شركة “أنكورا كونسالتينج” الأمريكية -، لبحث مصير نحو 454 مليون دولار، ضخوها لصالح أحد صناديق “أبراج” للرعاية الصحية فى أبريل 2016 لاستثمارها فى بناء مستشفيات فى عدة دول، وقامت “أبراج”، بإجراء تغييرات إدارية واسعة، تضمنت خروج عارف نفقى، مؤسس المجموعة، من الإدارة التنفيذية، ووصل الأمر إلى عرض المجموعة للبيع.
وحسب آخر إفصاح للقاهرة للاستثمار، إبان قيدها فى البورصة، يبلغ رأسمال الشركة نحو 119.1 مليون جنيه، موزعة على 11.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، فى حين كانت “أبراج” قد تعهدت بزيادة رأسمال “القاهرة” بعد إتمام الاستحواذ بنحو 100 مليون جنيه، تتحملها “أبراج” بالكامل.
فى سياق متصل، أكد «القلا» أن القاهرة للاستثمار تدرس بقوة العودة إلى القيد من جديد فى البورصة، للاستفادة من الدور التمويلى لسوق الأوراق المالية، متابعا :«بحلول سبتمبر المقبل، سيتم الكشف عن مختلف تفاصيل الطرح».
جدير بالذكر أن “أبراج” تدير استثمارات بنحو 8.1 مليار جنيه، ولديها أكثر من 200 استثمار، و20 مكتب تمثيل، وتتواجد فى أسواق أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا، وآسيا، وجنوب الصحراء الأفريقية.
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