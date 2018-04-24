القابضة للمياه تجرى دراسة جدوى لإنشاء مصنع لتعبئة المياه بالغردقة

رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

سمر السيد



قال ممدوح رسلان، رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة تضع دراسة جدوى حالياً لإنشاء مصنع لتعبئة المياه فى مدينة الغردقة، موضحاً أن عدد من الشركات التابعة ستتولى التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء من تلك الدراسة خلال شهرين.



وأضاف لـ«المال»، أنه ليست لديه أى بيانات حالية حول التكلفة المتوقعة للمصنع والذى كانت تقدر تكلفته عند طرح إنشائه لأول مرة فى عام 2014 بنحو 50 مليون جنيه، مشيراً إلى أن ذلك سيتضح فى الدراسة الجارى إعدادها.



كانت الشركة القابضة للمياه قد بدأت دراسة جدوى فى عام 2014 لإنشاء شركة لتعبئة المياه الجوفية، وبيعها للمواطنين بالأسعار السوقية عند الكيلو 74 فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، على أن تتولى هى وشركات مياه "البحيرة" و"الإسكندرية" و"القاهرة"، بجانب أحد البنوك الحكومية وهو «بنك الإسكان والتعمير» الإنشاء، غير أنها ما لبثت أن اتجهت بعد ذلك للتفاوض مع مستثمرين مصريين مقيمين فى دولة الإمارات لإنشاء ذلك المصنع، إلا أن ذلك لم يتم أيضاً.



فى سياق متصل، قال رسلان إن الشركة لم تنته بعد من مفاوضاتها مع وزارة الإنتاج الحربى وأحد المستثمرين الإماراتيين لإنشاء مصنع لمواسير المياه لتحديد حصة مشاركة كل منهم فى ذلك المصنع.



ووفق تصريحات سابقة لـ«رسلان»، تعتبر شركات «مياه القاهرة» و«صرف البحيرة» و«صرف الفيوم» و«المنوفية» و«الجيزة« و«الغربية« و«المنيا» من أبرز الشركات التى تحقق نقطة تعادل بين نسب التشغيل والصيانة بالشركة القابضة للمياه .

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بغرض تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.