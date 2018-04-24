سحر نصر تبحث دعم إعمار سيناء مع رئيس مجموعة البنك الدولى

جيم كيم: السيسى قضى على التحديات التى تواجه مصر.. ولديكم قصة نجاح فى الطاقة

وزيرة الاستثمار تطالب بزيادة حصة أفريقيا ودعم تمويل البنية الأساسية الزراعية والشمول المالى فى القارة

لإعادة تأهيل محطات الرى والصرف



أحمد عاشور



دعت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي إلى المساهمة في خطة إعمار تنمية سيناء، بالشراكة مع الصناديق والمؤسسات العربية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع رئيس مجموعة البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع للأخير بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور د.طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ود. ميرزا حسن، عميد مجلس إدارة الدول العربية بالبنك الدولى، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، ود. شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية.



وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولى، بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع وبشجاعة أن يقضى على التحديات التى تواجه التنمية فى مصر، ووضع خططا ساهمت فى النجاح الاقتصادى لمصر.



وأكدت سحر نصر أن الاستثمار فى البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك على دعمه لإستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وفى هذا الإطار، أكد "كيم" أن زيادة الاستثمار فى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يؤدى إلى زيادة النمو وهو ما يعمل عليه البنك الدولى باستمرار.



وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية فى دعم مشروع "إعمار سيناء" وهو ما يمكن للبنك الدولى أن يساهم فى هذا المشروع.



وبحث الجانبان، دعم البنك الدولى لقطاع الطاقة، وأشاد "كيم" بقصة النجاح التى حققتها مصر فى هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التى تحقق نجاحات فى مصر، مثل قطاع الطاقة.



وترأست سحر نصر، اجتماع التجمع الأفريقى، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولى، ومحافظى الدول الأفارقة فى البنك، مؤكدة أن مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب -أكثر من أي وقت - إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري، كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.



وقالت الوزيرة إن اجتماعات الربيع هذا العام لها أهمية استثنائية، لمحاولة مجموعة البنك الدولي، إعادة تعريف "تمويل التنمية" الذي سيكون له في تقديم دعم أكثر قوة، وفعالية لبلداننا الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة الكاملة من تطويرالقطاع الخاص، لزيادة أسواقنا وإنشاء أسواق جديدة، ومعالجة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مشيرة إلى أنه منذ بدء مناقشات الاستدامة المالية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2015 والتى عقدت فى "ليما" ببيرو، تعهدت فيها أفريقيا بدعمها الكامل لبنك أقوى وأكبر وأفضل.



وأضافت أنه في اجتماع العام الماضي، تم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية كمسألة أساسية، بالإضافة إلى الاستثمار في الاتصالات الرقمية، وهو أمر حاسم لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.



وأكدت أن المحافظين الأفارقة قدموا مذكرة تحتوي على عدد من الطلبات المحددة، لإجراءات ودعم مجموعة البنك الدولي لأفريقيا، بما في ذلك القطاع الزراعي، وهو عبارة عن خارطة طريق تهدف إلى دعم تمويل البنية الأساسية الزراعية والشمول المالي، وطلب زيادة حصة أفريقيا فى البنك، بالإضافة إلى خطة عمل تدعم أجندة التحول الزراعي في أفريقيا على المدى المتوسط.



وعقب ذلك، شاركت سحر نصر، فى جلسة "شراكة من أجل الرخاء.. ريادة الأعمال والشمول" والتى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، وخلال الجلسة قالت إن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيزالشمول الاقتصادي يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال الحكومة المصرية، مؤكدة أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره الصحيح كمحرك داعم للحكومة فى عملية التنمية.



وأضافت أن الشمول المالى يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لأن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على ضمان تقاسم فوائد النمو الاقتصادي وفرصه، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركات مهمة للقدرة التنافسية، وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.



وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتعزيزالشمول المالي، ويشمل ذلك إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية.



وقالت إن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، خاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50% من السكان فى مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الأعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمارات، خاصة فى الشركات الناشئة والشركات ذات النمو المرتفع، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشروعات الناشئة.



وأوضحت أن برنامج ريادة الأعمال يعد برنامجا شاملا فى إطار قانون الاستثمار الجديد، ويضم أربعة محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.



وأشارت إلى أنه تمت مناقشة كيفية دعم القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية، وزيادة التدريب للعاملة، والاعتماد على التكنولوجيا خاصة فى الوجه القبلى، وقد تضمن قانون الاستثمار الجديد، حوافز ضريبية وغير ضريبية للاستثمار فى القطاعات ذات الأولية، مثل الطاقة المتجددة، لافتة إلى أنه تم وضع نص فى قانون الاستثمار خاص بالمسئولية المجتمعية للشركات، وهى أن يتم خصم ١٠% من الضرائب.