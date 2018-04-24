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رياضة
مرتضى منصور يطالب الشياطين بالابتعاد عن جروس
الثلاثاء 24 أبريل 2018 02:01 ص
مرتضى منصور
أخر الأخبار
مرتضى منصور
وكالات:
أجرى مرتضى منصور رئيس الزمالك اتصالا هاتفيا، بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق، لتهنئته على تولى الادارة الفنية للفارس الابيض، والترحيب به في القاهرة، والتأكيد له على ثقة الادارة البيضاء والجماهير الزملكاوية في قيادته الفريق لحصد البطولات والالقاب مجددا.
وأكد مرتضى منصور، بأن كريستيان جروس، سيغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة، على أن يعود الاثنين المقبل، ومع أفراد اسرته لتوقيع عقود تولى الادارة الفنية للفريق.
وأوضح رئيس الزمالك، أن جروس سعيد بتدريب القلعة البيضاء، ويدرك جيدا الشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها الفريق في الوطن العربي، بحكم قيادته لفريق أهلي جده السعودي .
وطلب مرتضى منصور من شياطين الانس الابتعاد عن السويسري كريستيان جروس من أجل أن يستمر مع الفريق ويحقق نجاحات.
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