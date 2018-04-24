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رياضة
رئيس الزمالك يطلق اسم محمد صلاح على مجمع حمامات السباحة
الثلاثاء 24 أبريل 2018 01:18 ص
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
وكالات:
قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إطلاق اسم النجم محمد صلاح، المحترف في نادى ليفربول الإنجليزي، على مجمع حمامات السباحة بالنادي؛ تقديرا للإنجازات التي حققها وتشريفه للكرة المصرية في المحافل العالمية.
ووجه «منصور»، في تصريحات، الاثنين، التهنئة للفرعون المصري لتتويجه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، متمنيا له المزيد من التألق وحصد الألقاب.
نادي الزمالك
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