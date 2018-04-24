رئيس الزمالك يطلق اسم محمد صلاح على مجمع حمامات السباحة

وكالات:



قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إطلاق اسم النجم محمد صلاح، المحترف في نادى ليفربول الإنجليزي، على مجمع حمامات السباحة بالنادي؛ تقديرا للإنجازات التي حققها وتشريفه للكرة المصرية في المحافل العالمية.