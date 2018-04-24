EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
مياه الشرب بمطروح تشن حملات لإزالة تعديات على الخطوط
الثلاثاء 24 أبريل 2018 12:53 ص
مياه الشرب والصرف الصحى
أخر الأخبار
مياه الشرب والصرف الصحى
معتز محمود:
شنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح ممثلة في الادارة العامة للتفتيش و الادارة العامة للأمن، عدة حملات لإزالة التعديات على خطوط المياه خلال الأيام الماضية.
وتمكنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح الممثلة من إزالة عدد 2 وصلات خلسة قطر 2 و 3 بوصة بمنطقة غزالة فى الضبعة.
وتمت الحملة بدعم من الادارة العامة للتفتيش والادارة العامة للأمن فى الشركة بالتعاون مع القوات المسلحة و رجال الشرطة،
كما تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المتعدين ، ما زالت الحملات مستمرة للتصدي لكل من تسول له نفسة للتعدي علي خطوط المياه .
كما تمكنت الشركة من ازالة عدد 7 وصلات خلسة قطر 2 بوصة بمنطقة رأس الحكمة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المتعدين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا