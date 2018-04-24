مياه الشرب بمطروح تشن حملات لإزالة تعديات على الخطوط

معتز محمود:



شنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح ممثلة في الادارة العامة للتفتيش و الادارة العامة للأمن، عدة حملات لإزالة التعديات على خطوط المياه خلال الأيام الماضية.

وتمكنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح الممثلة من إزالة عدد 2 وصلات خلسة قطر 2 و 3 بوصة بمنطقة غزالة فى الضبعة.

وتمت الحملة بدعم من الادارة العامة للتفتيش والادارة العامة للأمن فى الشركة بالتعاون مع القوات المسلحة و رجال الشرطة، كما تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المتعدين ، ما زالت الحملات مستمرة للتصدي لكل من تسول له نفسة للتعدي علي خطوط المياه .

كما تمكنت الشركة من ازالة عدد 7 وصلات خلسة قطر 2 بوصة بمنطقة رأس الحكمة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المتعدين.