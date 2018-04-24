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اقتصاد وأسواق
ضرائب اتحاد الصناعات تناقش مقترح ضوابط استيراد مستلزمات الإنتاج
الثلاثاء 24 أبريل 2018 12:32 ص
مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية
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مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية
وكالات:
استضافت لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد، مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا؛ لمناقشة مقترح مصلحة الجمارك بشأن المعاملة الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج والأجزاء في مقابل الأصناف تامة الصنع.
جاء ذلك في إطار حرص اتحاد الصناعات المصرية على دعم خطة الدولة في مساندة الصناعة الوطنية، وتعميقها وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي بهدف تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي ورخاء المواطن.
وأكد البهي في بيان، أن التواصل المستمر بين اتحاد الصناعات المصرية والجهات والهيئات الحكومية المعنية بالصناعة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيدا بالمقترح المقدم من مصلحة الجمارك، ومؤكدا ضرورة تكاتف جميع الجهود لمكافحة الممارسات غير المشروعة، والتي من شأنها الإضرار بالصناعة المصرية.
واستشهد البهي، بما أعلنه وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بشأن المخالفات التي رصدتها مصلحة الرقابة الصناعية والمتعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار بقيمة 307 مليارات جنيه في الفترة من شهر أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي، الأمر الذي دعا هيئة التنمية الصناعية بإلغاء إصدار سجل مؤقت أو بالإخطار وإصدار السجل الدائم بعد المعاينة الفعلية للمصنع أو المنشأة، بسبب استغلال بعض الفئات والأطراف من غير المصنعين لهذا التسهيل للإتجار بمستلزمات الإنتاج والتحايل عبر أوراق وكيانات وهمية للتمتع بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية المقررة لمدخلات التصنيع.
كما أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالتعاون والتفاعل الإيجابي من قبل العاملين بمصلحة الجمارك، وكذلك وزارة التجارة والصناعة وجميع الهيئات التابعة والهيئات المختصة في العمل بكل جدية على معالجة تشوهات القانون الحالي واهتمامهم الكبير بالتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المصنعين والصناعة، وحرصهم على تقديم كل المساعدة والدعم من أجل تذليلها وذلك بهدف النهوض بالصناعة الوطنية، وزيادة تنافسيتها وفتح أسواق تصديرية جديدة، واستعادة مصر لمكانتها المستحقة بين الدول.
اتحاد الصناعات
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