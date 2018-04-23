تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 654 جنيها









عمر سالم:





شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، انخفاض بنحو 3 جنيهات فى نهاية التعاملات اليومية نتيجة اغلاق البورصة العالمية على تراجع سعر الاوقية عالميا.





وسجل عيار 21 اليوم اليوم نحو 654 جنيه بدلا من 657 جنيه طبقا لتصريحات وصفي امين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.





وسجل عيار ١٨ سجل 560 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 747 جنيها بدلاً من 752 جنيها أمس، وانخفضت الأوقية لتسجل 1328 دولارا بدلا من 1334 دولارا.





فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل الجنيه الذهب 5220 جنيها مقابل 5260 جنيها امس.







