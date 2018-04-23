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اقتصاد وأسواق
السويس للأسمنت تعلن أسعار منتجاتها بحد أقصى 1100 جنيه للطن
الإثنين 23 أبريل 2018 08:28 م
السويس للأسمنت
أخر الأخبار
السويس للأسمنت
المرسي عزت
أعلنت مجموعة شركات السويس للأسمنت أسعار البيع المقترحة للأسمنت العادي المعبأ والمقاوم المعبأ والواحه - البيع التجاري- اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
والأسعار كالتالي:
القاهرة: 1040جنيها للطن
مدن الدلتا 1050 جنيها للطن.
الأسمنت المقاوم 1100 جنيه للطن.
أسمنت الواحة 990 جنيها للطن
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