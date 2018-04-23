القاهرة تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط دبى

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة بورصة القاهرة، لليوم الثانى هذا الأسبوع؛ بفضل شركات العقارات والاستثمارات، وهبطت 3 مؤشرات أخرى تصدرتها دبى.





وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أكثر من 1% ليتجاوز حاجز 18 ألف نقطة لأول مرة فى تاريخه ليصل إلى 18081 نقطة بفضل ارتفاع سعر سهم شركة طلعت مصطفى، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري بأكثر من 3.3%.





وزاد أيضًا سعر سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس 5.4%، وسعر سهم شركة الاستثمار القلعة القابضة 5.6%، بينما كسب سعر سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية 3.9% ليصل إلى 13.50 جنيه مصري، بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة قفزة نسبتها 38% في صافي الربح المجمع للربع الأول من العام الحالى بفضل ارتفاع المبيعات بحوالى 20%.





وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية ارتفع بحوالى 1% ليصل إلى أكثر من 8335 نقطة لتسجل مكاسبه منذ بداية العام الحالي أكثر من 15% بفضل تدفقات أجنبية ونتائج أعمال قوية.





ومن الشركات والبنوك التى حققت مكاسب، اليوم، بنك الجزيرة الذى زاد سعر سهمه بحوالى 5.1% بعد أن قال البنك الأهلي المتحد البحريني إنه اشترى 7.3% في البنك الإسلامي السعودي، بينما هبط سعر سهم الأهلي المتحد 1.6%.





كما كسب سعر سهم شركة الاتصالات السعودية 1.5 % بعد أن أعلنت أن صافي الربح بلغ 2.59 مليار ريال (691 مليون دولار) في الربع الأول من السنة مقارنة مع 2.53 مليار خلال نفس الربع من العام الماضى ليتفق إلى حد كبير مع توقعات المحللين.





كما قفز سعر سهم شركة موبايلي السعودية 4.5% بعد انخفاض خسائر الشركة إلى 93 مليون ريال في الربع الأول من السنة، مقارنة بخَسارة بلغت 163 مليون ريال خلال نفس الربع من عام 2017.





وتقدم مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.2% ليرتفع إلى حوالى 4693 نقطة، بدعم من شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي قفز سعر سهمها 14.6% في أنشط تداولاته منذ أغسطس الماضى.





وارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة ضعيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 4779 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليستقر عند 9158 نقطة.





وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة 0.6% لينخفض إلى حوالى 3062 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ أكثر من عامين، وهبط سعر سهم شركة داماك العقارية 7.1% بعد أن خفضت الشركة التوزيعات النقدية السنوية إلى 15 فلسًا للسهم من 25 فلسًا.





وتراجع مؤشر بورصة دبى بسبب تدفق الأموال من دبي إلى السوق السعودية التى انتعشت مع ارتفاع صافي مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية إلى مستوى قياسي بلغ 384 مليون دولار في الأسبوع الماضي بفضل توقعات بتدفقات أكبر بكثير حين تنضم الرياض إلى مؤشرات أسواق ناشئة في العام المقبل.



