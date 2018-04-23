رنا خليل تطلق مبادرة 30 يوم سحور

أطلقت الفنانة الشابة رنا خليل مبادرة "30 يوم سحور" على غرار موائد الرحمن التي تقام خلال شهر رمضان لإفطار الصائمين.

وقالت رنا خليل، في بيان صحفي اليوم الإثنين إن الفكرة جاءت بعد أن رأت الناس يفطرون على مائدة الرحمن ولم تر مطلقا أي موائد للسحور على الرغم من أهميته خاصة أن يعد وجبة أساسية لتحمل الصيام لساعات طويلة.

وأشارت إلى أن المقر الرئيسي للحملة سيكون في الدقي حيث تقوم بخدمة جميع المناطق الفقيرة القريبة من هذا الحي، علاوة على بعض النقاط التي تم فلترتها وعمل نقاط توزيع للسحور.