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رياضة
هاشتاج اعتزال حسام غالي يتصدر تويتر
الإثنين 23 أبريل 2018 04:39 م
هاشتاج اعتزال حسام غالي يتصدر تويتر
أخر الأخبار
هاشتاج اعتزال حسام غالي يتصدر تويتر
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #حسام_غالي، مساء اليوم الاثنين، المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر ، كما تصدر تغريدات لاعبي النادى الأهلى ونجوم منتخب مصر.
يأتى ذلك بعد إعلان الكابتن حسام غالى نجم منتخب مصر والنادى الأهلى اعتزاله الملاعب فى مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمشاركة المدير الفنى حسام البدرى واعضاء من مجلس ادارة النادى حيث انهار فى البكاء أثناء كلمته.
واجمع المغردون على كفاءة وأخلاق غالى وأهميته فى تشكيلة النادى الأهلى فى السنوات الماضية.
كما شارك الآلاف من جمهور النادى ونجموه فى هذا الهاشتاج.
وقال محمود أحد المشجعين : "مفيش كابتن بعدك مش هنشوف حد ف روحك وحبك للأهلي مش هنشوف حد خايف ع الأهلي زيك مش هنلاقي حد نبقي مطمنين وهو ف الملعب وداعا حسام غالي".
من جانبه غرد إبراهيم سعيد اللاعب السابق بالنادى الأهلى: "وداعا صديقي وأخويا الأصغر سنفتقد روحك وعزيمتك بالملعب نادرا تواجدها الآن ويمكن مفيش أساسا وافتقاد موهبه كبيرة ب الكرة المصرية كل التوفيق في القادم لك".
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