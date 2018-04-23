مازن أبو شقرة: الذكاء الاصطناعى تحد أمام صناعة التأمين العالمية

الجلسة الثانية من مؤتمر التأمين

الشاذلى جمعة



كشف مازن أبو شقرة العضو المنتدب لشركة "جنرال رى" للتأمين، أن صناعة التأمين حاليا تواجه تحول العالم نحو الذكاء الاصطناعى والذكاء الرقمى وهو تحد رئيسى أمامها.



وأضاف أبو شقرة خلال الجلسة الثانية للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة، أن العالم تطور من كذلك في مجال دراسة سلوكيات البشر والعملاء على مستوى العالم، لافتا الى ضرورة قيام شركات التأمين بتصميم منتجات مبنية على سلوكيات العملاء وماذا يريد العملاء وليس ماذا تريد شركات التأمين بيع؟!



وأوضح أن 85% من الجينات البشرية لها سلوك يختلف عن بعضها البعض وهى أمور يجب أن تأخذها صناغة التأمين فى الاعتبار وتحويل الاضطرابات التكنولوجية من تحد إلى فرصة نمو فى مبيعات وثائق التأمين وزيادة حجم الأقساط.