محمد مهران: مواكبة التكنولوجيا رهان قطاع التأمين المصرى

محمد مهران

الشاذلى جمعة



كشف محمد مهران العضو المنتدب لشركة "أليانز للتأمينات العامة"، أن مواكبة التطور التكنولوجى الرهيب أحد الرهانات الخاصة بقطاع التأمين المصرى فى ظل الثورة التكنولوجية الرهيبة على مستوى العالم.



وأكد مهران خلال الجلسة الثانية للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة أن هناك 165 ألف بريد الكترونى يتم إرساله فى الثانية الواحدة على مستوى العالم وكذلك يتم مشاهدة 1.4 مليون مقطع فيديو على موقع اليوتيوب في الثانية.



وأوضح أن شركات الاتصالات في مصر تقدم خدمات تحويل الأموال بهدف التخلي عن المحافظ الجلدية التقليدية والتحول نحو المحافظ الالكترونية، مشيرا إلى أن حجم الاستحواذات في نشاط تكنولوجيا المعلومات بلغ 22 مليار دولار على مستوى العالم فى 2017 وهو أضعاف ما كانت عليه الحال فى 2015.



ولفت إلى أن العالم حاليا يشهد ظهور سيارات دون قائد وانتشار خدمات أمازون وأوبر وهى تعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

