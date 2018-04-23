مطروح تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الإسكندرية

المركز العلمي



تهيئة ممرات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن على جانبى الشارع



معتز محمود



وضعت محافظة مطروح شارع الإسكندرية فى أولوياتها لأهميته الحيوية كأكبر شوارع المحافظة ومدخلها الرئيسى أمام زائريها وروادها، وتم تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه لتطويره منذ عدة أسابيع.



وفى السياق نفسه شن مجلس مدينة مطروح حملات إزالة الاشغالات بشارعى الإسكندرية والكورنيش والميادين والشوارع الرئيسية.



وأكد محمد جابر رئيس مدينة مرسى مطروح أنه طبقا لتوجيهات محافظ مطروح قامت حملات مكبرة لازالة الاشغالات بشارعى الاسكندرية والكورنيش .



وأضاف جابر أن الحملات أسفرت عن تحرير 6 مخالفات تنفيذاً لقرار محافظ مطروح الخاص بتحرير محاضر وتوقيع غرامات للمحلات المخالفة بمشاركة الاجهزة الامنية المعنية .



ومن جانبه شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على بذل المزيد من الجهد للعاملين بمجالس المدن الثمانية لإزالة كل المخالفات حتى تحتل المحافظة مكانه مميزه على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.



وأكد محافظ مطروح على الاستمرار في شن حملات ازالة للاشغالات خاصة قبل موسم الصيف بالاضافة الي تكثيفها على المباني المخالفة واسترداد أراضي الدولة الصادر لها قرارات الازالة والاشغالات لفرض هيبة الدولة.



وفى سياق متصل عقد محافظ مطروح لقاء بأصحاب محلات شارع الإسكندرية أكد فيه ضرورة الالتزام بالواجهة الحضارية للمحلات وتناسقها مع الذوق العام لتطوير الشارع كأحد أهم الشوارع الرئيسية والتجارية بالمحافظة.



وأشار إلى أن ذلك يكون من خلال الرؤية التى وضعها خبراء ومتخصصون من جامعة الاسكندرية بما يتناسب مع الوجهة الحضارية والسياحية للمحافظة.



وأضاف المحافظ أنه يجب على أصحاب المحلات المشاركة الايجابية فى تنفيذ تلك الرؤية كل فى حدود محله مع الإلتزام بتوحيد لون وشكل التندات والواجهة وفقا للتصميمات الموضوعة، مع الحفاظ على النظافة.



وشدد أبو زيد على عدم السماح بالإشغالات أو تجاوز حدود المحلات ،و فرض غرامات واغلاق المحال فى حال عدم الالتزام، خاصة مع تركيب مقاعد جلوس للجمهور مع تهيئة ممرات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن على جانبى شارعى الاسكندرية والكورنيش والميادين الرئيسية التى يجرى بها تنفيذ عدد من أعمال التطوير والتجميل.



وأكد المحافظ أن جميع الأعمال التى تتم حاليا من إنشاء وتطوير البنية التحتية خاصة بمدينة مرسى مطروح، هى من أجل الارتقاء بالمحافظة لتحتل مكانتها السياحية والحضارية وجذب أعداد أكبر من المصطافين.



وأوضح أنه لا يألون جهداً فى الاسراع بتنفيذ مخططات تنمية المحافظة بما يعود بالنفع على أبناء مطروح مراعاةً لإعتمادهم على موسم الصيف السياحى كأحد الموارد الاقتصادية لهم.



يشار إلى أن لقاء محافظ مطروح مع أصحاب محلات شارع الاسكندرية شهد حضور كل من السيد الامام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساع ومحمد جابر رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح ومديري الادارات المعنية بالمحافظة.