العربية للتصنيع تبحث زيادة التعاون مع نيجيريا

الصاوى أحمد



أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون المُشترك مع دولة نيجيريا الشقيقة في العديد من المجالات التصنيعية، فى إطار التوجه المصري للانفتاح علي العالم ومُواصلة الجهود لتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية.



وأضاف سيف الدين أن التعاون مع نيجيريا بوصفها دولة مهمة في قلب أفريقيا يُمثل نموذجا لنجاح تلك الجهود للتواصل مع العمق الأفريقي.



وذكر اللواء أوجن كال باميدل رئيس هيئة الصناعات النيجيرية، أنه اليوم بالقاهرة وبالهيئة العربية للتصنيع للمرة الثانية, للتعرف عن قرب بأحدث خطوط الإنتاج بتلك المؤسسة الصناعية العملاقة وقدراتها التصنيعية ومُنتجاتها المُتنوعة والتشاور مع مسئوليها عن الفرص المُتاحة وبعض الموضوعات الفنية المُتعددة في إطار تعزيز التعاون المُشترك مُستقبلا.



جاء هذا بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، خلال إستقبال الفريق عبد العزيز سُيف الدين لرئيس هيئة الصناعات النيجيرية.



وفي هذا الصدد , ذكر سُيف الدين أن زيارة المسئول النيجيري للمرة الثانية خلال فترة وجيزة تأكيد لثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تحرص علي أهمية مد جسور التقارب والتعاون مع دول القارة الإفريقية ,مُوضحاً أن كافة القدرات التصنيعية للهيئة العربية للتصنيع مُتاحة أمام الأشقاء الأفارقة.



كما حرص اللواء باميدل على الإشادة بدور الهيئة العربية للتصنيع الإيجابي وتواجدها المُكثف وتوجهها بقوة في القارة الإفريقية وبصماتها البراقة من خلال المُشاركة في العديد من المشروعات التنموية.



وأشار سيف الدين إلي أنه تم بحث إمكانية تدريب مجموعة فنيين نيجيرين بوحدات الهيئة ودراسة تحديث خطوط الإنتاج بدولة نيجيريا .

وعقب لقائه بالفريق عبد العزيز سيف الدين , توجه رئيس هيئة الصناعات النيجيرية للشركة العربية للطاقة المُتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع حيث تفقد محطة الطاقة الشمسية وأحدث خطوط الإنتاج والإطلاع علي القدرات التصنيعية بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح ومُستويات الجودة التي تُضاهي أحدث النظم الحديثة.



كما زار باميدل أيضا مصنع الإلكترونيات والشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعين للهيئة للتعرف علي خطوط الإنتاج بصناعة الإلكترونيات والسيارات وأحدث المُنتجات.



كما ستتضمن جولة المسئول النيجيرى غدا زيارة لوحدات الهيئة العربية بمنطقة حلوان وهى مصانع الطائرات والمحركات وحلوان فى إطار فتح آفاق جديدة للتعاون ومُشاهدة خطوط الإنتاج الحديثة بالهيئة عن قرب.