معتز الطباع يطالب بالتأمين على الماشية والمحاصيل الزراعية

الجلسة الثانية من مؤتر التأمين 2

الشاذلى جمعة



طالب معتز الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، شركات التأمين بتوفير تغطيات تأمينية للفلاحين لتغطية الماشية والمحاصيل الزراعية ضمن التأمين على عملاء متناهى الصغر.



وكشف أن العملاء يفضلون الحصول على تمويل متناهى الصغر عبر الجمعيات أكثر من البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية، لافتا إلى أن الجمعيات توفر التمويل للعميل خلال 48 ساعة فقط.



وأضاف الطباع أنه توجد 845 جمعية لتمويل العملاء ولديها 1660 فرع على مستوى الجمهورية.











