ويلز تاورز تطالب شركات التأمين بالتعاون مع المحمول لتوزيع المنتجات

الجلسة الثانية من مؤتر التأمين 2

الشاذلى جمعة



طالب حامد مبروك العضو المنتدب لشركة "ويلز تاورز واطسن"، شركات التأمين فى مصر بالتعاون مع شركات التليفون المحمول للمشاركة فى توزيع منتجات التأمين للوصول للعملاء متناهى الصغر.



وأضاف مبروك خلال الجلسة الأولى للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة، أنه يجب تطوير الخدمات الالكترونية لشركات التأمين أسوة بالبنوك التي أصبحت 90% من خدماتها اونلاين وعبر ماكينات الصراف الآلى ATM.



وأوضح أنه يجب على الدولة إصدار مزيد من التشريعات الإجبارية لأنواع التأمين أسوة بفرنسا التى يوجد بها 120 تشريعا.

