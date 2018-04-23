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تأميـــن
عمران: بحث تلقى عروض عالمية لتصميم جدول تأمينات حياة مصرى
الإثنين 23 أبريل 2018 12:51 م
عمران: بحث تلقى عروض عالمية لتصميم جدول تأمينات حياة مصرى
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الشاذلى جمعة
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعاقد مع جهات عالمية لتصميم جدول حياة مصرى بدلا من الاعتماد على جداول الحياة الإنجليزية القديمة المستخدمة فى سوق التأمين حاليا والتى لا تعبر عن صفات وخصائص وتركيبة المجتمع المصرى.
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تبحث العام الحالى إمكانية تلقى عروض أمريكية وإنجليزية وكندية على سبيل المثال .
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة، أن الاتحاد المصرى للتأمين سوف يتحمل تلك التكلفة، لافتا إلى أن أهمية الجدول تكمن فى التسعير العادل لخطر الوفاة مما يزيد من وفرة وإتاحو وثائق تأمينات الحياة لفئات أكثر من المجتمع، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على ابتكار منتجات جديدة تناسب تطور السلوك الحياتى للمصريين وارتفاع المتوسط العمرى لهم مثل وثائق الرعاية الصحية طويلة الأجل وكذلك وثائق دفعات المعاشات ووثائق دفعات الأمراض وغيرها من الوثائق الجديدة التى ستزيد من معدلات الإتاحة والوفرة للمنتجات التأمينية على المدى القريب.
محمد عمران
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