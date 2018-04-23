موانئ دبي السخنة تطلق خدمة حجز المواعيد للشاحنات

موانئ دبى



المال -خاص:



أطلقت موانئ دبي العالمية السخنة خدمة حجز المواعيد للشاحنات، وهي عبارة عن نظام فوري لحجز مواعيد قدوم الشاحنات الراغبة في تسليم أو استلام الحاويات بالميناء.



وتعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة، يقول أجاي سينج، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة: "تفخر موانئ دبي العالمية السخنة بتقديم خدماتها اللوجستية طبقاً لأعلى المعايير العالمية من أجل تسهيل حركة التجارة والشاحنات داخل الميناء. ولهذا، نعمل باستمرار على تطوير عملياتنا التشغيلية بما يضمن سيولة حركة الشحنات الصادرة والواردة من وإلى الميناء بكل كفاءة وفعالية. لقد أطلقنا هذه الخدمة المتميزة والتي تُعد أكثر من مجرد خدمة تقليدية لحجز المواعيد للشاحنات، حيث تمثل نظاماً الكترونياً على الانترنت لزيادة الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للميناء. إنّ هذه الأداة الفعالة تتيح لنا التخطيط الكفء والإدارة الفعالة لخدماتنا بشكل أكثر دقة عن ذي قبل، كما تساعدنا أيضاً في تخطيط وإدارة الميناء ككل وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف الإدارية وتحسين علاقتنا مع كافة المتعاملين معنا، وهو ما يعني زيادة رضاء العملاء باعتباره هدفا رئيسيا نسعى دائماً لتحقيقه."



وتتيح خدمة حجز المواعيد للشاحنات إمكانية اختيار الوقت المناسب لقدوم الشاحنات للميناء، واتاحة الفرصة للميناء كي يلبي احتياجات العملاء بصورة مرتّبة قبل قدومهم، وأداء الخدمات بشكل أسرع.



بالإضافة لذلك، عندما تقوم إحدى شركات الشاحنات بإجراء حجز لموعد جديد، تقوم خدمة الحجز الالكترونية بالتأكد من صحة بيانات العميل مما يؤدي لتقليل الزيارات والمصروفات غير الضرورية نتيجة للمعلومات غير الصحيحة، وبالتالي تنظيم الرحلات التي تقوم بها الشاحنات للميناء بشكل أفضل. ولأنها أداة مفيدة للعمليات التشغيلية في ميناء السخنة، يمكن لخطوط الشحن الاعتماد عليها في تنظيم حركة صادراتها، حيث يتيح هذا النظام رؤية ومتابعة حركة الشحنات اليومية وإدارة عمليات تحميل وتفريغ السفن.



من ناحية أخرى، تساعد تلك الخدمة موانئ دبي العالمية السخنة في تقليل صفوف وأوقات الانتظار، وتحسين حركة الشاحنات والحاويات داخل الميناء، مع إرسال رسائل مباشرة للعملاء عبر قنوات متعددة منها تطبيقات الهواتف المحمولة لإدارة عمليات التحميل والتفريغ بشكل أبسط وأكثر كفاءة. إن إطلاق موانئ دبي العالمية السخنة لهذه الخدمة الجديدة يعني قيامها بتهيئة كل الظروف للتوافق مع زيادة متطلبات العملاء في المستقبل، مع منحهم قيمة مضافة، والسير في تنفيذ خطة التحول للنظام الآلي في تشغيل البوابات.

