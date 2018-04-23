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اقتصاد وأسواق
وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير شركات الأدوية التابعة بالبرلمان
الإثنين 23 أبريل 2018 11:48 ص
العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - أدكو
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العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - أدكو
المال - خاص
أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تهدف إلى تقوية ودعم شركات الأدوية التابعة لها وزيادة حصتها السوقية مع تنويع المنتجات وتغطية احتياجات السوق، بما يمكن تلك الشركات من التواجد بقوة والمنافسة فى سوق الدواء المصرى.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العمارى لمناقشة خطة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بشركات الأدوية التابعة لها، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وأوضح أن شركات الأدوية التابعة تعانى من تقادم الآلات والمعدات رغم امتلاكها للعديد من الأصول العقارية غير المستغلة، وأن خطة الوزارة تشمل إنشاء خطوط إنتاج جديدة مزودة بتكنولوجيا حديثة لتحسين أداء الشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وبما يسهم فى زيادة الصادرات وذلك من خلال إعادة استغلال تلك الأصول مع الحفاظ على استمرارية عمل المصانع القائمة، وكذلك إعادة هيكلة العمالة وتأهيل العنصر البشرى مع مراعاة البعد الاجتماعى والحفاظ على حقوق العاملين.
وحول تسعير الأدوية، أكد الوزير أن آلية التسعير تحتاج إلى إعادة نظر مع الحفاظ على توفر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين وبما يحفظ مصالح الشركات، موضحًا أن عملية التسعير من اختصاص وزارة الصحة.
واستطرد قائلا إن فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة غير مطروحة، مشيرا إلى أنه لا مانع من الدخول فى شراكات بهدف التطوير وفتح أسواق جديدة.
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