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تأميـــن
حملة إعلانية لقطاع التأمين بعد انتهاء شهر رمضان
الإثنين 23 أبريل 2018 11:26 ص
محمد عمران مؤتمر
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محمد عمران مؤتمر
الشاذلى جمعة:
يطلق الاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية حملة إعلانية مكثفة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
قال الدكتورمحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق الحملة بعد نهاية شهر رمضان سببه ارتفاع تكاليف الإعلانات قبل وأثناء شهر رمضان، لافتا إلى الحملة هدفها زيادة الوعى التأمينى في المجتمع المصرى.
وأضاف عمران خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثانى للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، أن آخر حملة إعلانية لزيادة الوعى التأمينى كانت في 2008 أي منذ 10 سنوات لذا ظهرت الحاجة لنشر الثقافة التأمينية في المجتمع المصرى مجددا لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم الأقساط ورفع مساهمة القطاع.
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