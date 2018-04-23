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استثمار
وزير قطاع الأعمال يشهد اللقاء الثالث لجمعية اتصال
الإثنين 23 أبريل 2018 11:25 ص
خالد بدوي
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خالد بدوي
المال - خاص
شهد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اللقاء الثالث لجمعية "اتصال" - التى تضم عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات - فى إطار مبادرة " Meet The Government " والتى أطلقتها العام الماضى، وذلك بحضور السيد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد السيد الوزير، فى كلمته خلال اللقاء، أن قطاع الأعمال العام أصل هام من أصول الدولة وأن الوزارة لديها خطة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها تشمل إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية وإعادة تأهيل العنصر البشرى.
وأشار سيادته إلى برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة والذى تشارك فيه الوزارة من خلال عدد من الشركات التابعة لها، موضحًا أنه يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وكذلك تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات مع الحفاظ على الحصة الحاكمة للدولة.
كما أكد سيادته أن الوزارة حريصة على دعم الشركات التابعة لها وزيادة حصتها السوقية، مشيرًا إلى أن هناك فرص كبيرة للنمو فى عدد من الصناعات التى تعمل بها الشركات على الرغم من وجود العديد من التحديات التى تواجه الشركات الخاسرة من بينها مشكلات فى الهيكل المالى ونظم التكاليف والإدارة والتمويل والتسويق، فى ظل وجود عدد من الشركات الرابحة والقوية فى مجالها بما يؤهلها للتوسع إقليميا ودوليا.
وأوضح السيد الوزير أن دعم شركات قطاع الأعمال العام بتكنولوجيا المعلومات يمثل جزءًا أساسيا فى خطة تطوير الشركات بما يسهم فى تحسين الأداء والكفاءة الإنتاجية وتنمية حجم الأعمال.
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