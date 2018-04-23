عمران: لجنة للتأمين على المعاملات الإلكترونية الحكومية

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

الشاذلى جمعة:



شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة لبحث التأمين على المعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية المصرية.



كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة كلفت الهيئة ببحث تغطية التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية التي يمكن أن تواجه المعاملات الإلكترونية وقواعد البيانات.



وأوضح عمران خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثانى الأفروآسيوى للتأمين أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بمجال تكنولوجيا المعلومات وكيفية تغيطة المخاطر التي قد تتعرض لها.