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تأميـــن
انتهاء عمل لجنة التأمين على أصول الدولة
الإثنين 23 أبريل 2018 11:12 ص
محمد عمران
أخر الأخبار
محمد عمران 2
الشاذلى جمعة:
انتهت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لبحث التأمين على أصول الدولة من عملها.
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللجنة تستعد لارسال تقريرها النهائي عن التأمين على أصول الدولة خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء عملها رسميا.
وأضاف عمران خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفروآسيوى الثانى لتأمينات الحياة أن لجنة التأمين على أصول الدولة هي لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية شئون الخزانة,.تضم ممثلين لعدة جهات بالدولة، مثل وزارة الإسكان والتنمية المحلية والداخلية والعدل، وهيئات الرقابة الإدارية والمالية، وشركة مصر للتأمين.
وأعدت اللجنة تقرير حول كل ممتلكات الدولة التى لها وجود فى الموازنة العامة للدولة، يحتوى على الإجابة عن 3 تساؤلات مهمة فقط، هى كيفية إعداد منظومة للتأمين على أصول الدولة وطريقة إدارتها وسبل تمويلها.
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