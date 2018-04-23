شركات الحياة تدرس تكرار تجربة.. أمان

علاء سعيد



الشاذلى جمعة



أحدثت شهادة أمان، التى تعد منتجاً مشتركاً بين شركة مصر لتأمينات الحياة، وبنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى» حالة من الوعى التأمينى فى المجتمع المصرى، خاصة مع دعم الدولة للشهادة التى تستهدف العمالة المؤقتة، وشريحة محدودى الدخل.



وبدأت شركات تأمينات الحياة الأخرى فى السوق، دراسة التجربة المرشحة للتكرار بصور أخرى، فى ظل وجود العديد من شركات التأمين المملوكة لبنوك، والأخرى التى لديها تحالفات تأمين بنكى، بما يعطيها ميزة نسبية لتصميم منتجات مشتركة بين البنوك وشركات التأمين أسوة بشهادة «أمان»، لكن بمبالغ تأمين وتغطيات ومزايا مختلفة.



قال علاء سعيد، مدير عام إصدار التأمين الفردى بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، إن شركته تدرس تجربة شهادة «أمان» التى تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة، مع 4 بنوك، وسوف يتم تقييم التجربة من قبل باقى شركات التأمين أيضا، لافتا إلى أنه لن يظهر تأثيرها إلا بعد تطبيقها.



وأضاف أن تلك الشهادة تستهدف شريحة العمالة المؤقتة، ما يؤثر على شركات الحياة، لكن حجم التأثير لن يظهر إلا بعد فترة من إصدار المنتج، مشيرا إلى أنه لا توجد برامج تعمل عليها شركته مع البنوك حاليا، موازية ومشابهة لشهادة "أمان"، لحين الانتهاء من دراسة التجربة.



وأوضح أن شركته تركز حاليا على التأمينات الفردية، لأنها أساس تأمينات الحياة، وتستهدف جذب عملاء جدد، والانتشار على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن أن شركته لديها منتج فردى وهو "حماية واستثمار"، وهو منتج تأمين مختلط يغطى الوفاة الطبيعية والوفاة فى حادث، ويوفر الحماية، وكذلك الإدخار، ويشهد إقبالا كبيرا نظرا لأنه يقدم سحب على الجوائز 4 مرات سنوياً، وتبلغ قيمة الجائزة كامل مبلغ التأمين للوثيقة، التى يحددها العميل دون وجود حد أدنى، ليتناسب مع كافة شرائح المجتمع.



وأضاف أن وثيقة "حماية واستثمار" توفر للعميل عائد ثابت قدره %1، والباقى متغير، وفقا لما يحدده الخبير الاكتوارى، ومدة الوثيقة تبدأ من 10 سنوات بحد أدنى، وتعتبر فكرة توزيع الجوائز مشجعة للعملاء، خاصة أن العميل منذ أول شهر اشتراك قد يفوز فى السحب، ويربح مبلغ التأمين كاملاً، وقد يحدث له ذلك أكثر من مرة طوال فترة الوثيقة.



من جهته أكد الدكتور أيمن الألفى، الرئيس التنفيذى السابق لشركة الدلتا لتأمينات الحياة، والرئيس التنفيذى الحالى لشركة داس للاستشارات، وإدارة الأعمال أن نموذج شهادة "أمان" التى تجمع بين مزايا الشهادة البنكية الإدخارية، وبين مزايا وثيقة التأمين التى توفر الحماية والأمان لحاملها عند تعرضها لخطر الوفاة جيد، وصالح للتكرار، والتطبيق بصور أخرى.



وأضاف أن المستفيد الأكبر من تلك الوثيقة أو الشهادة هى شركة مصر لتأمينات الحياة، وهو ما سيؤدى إلى زيادة أقساطها بصورة جوهرية، أما بالنسبة لشركات تأمينات الحياة الأخرى، فمن المؤكد أنه سيكون لها تأثير، لكن مداه وحجمه، يختلف باختلاف شكل ومحفظة وإستراتيجيات كل شركة، لكن ما يخفف وقع هذا التأثير هو أن الشريحة المستهدفة هى شريحة جديدة، تشمل ذوى الدخول البسيطة والمحدودة، ولن تنافس الشركات على الشريحة الحالية التى تعمل عليها.



وأوضح أن الشركات التى تعتمد على التأمين الفردى، سواء لضمان قروض أو وحدات إستثمارية، لن تتأثر كثيراً نظراً لعدم تغطية وثيقة أمان لأى من تلك النقاط، لأنها تغطى الوفاة فقط، ولا تغطى التقاعد، أما الشركات التى تعتمد على التأمين الجماعى، فإنها سوف تتأثر إلى حد ما، نظراً إلى أنه من المتوقع أن كثير من الجهات ورجال الأعمال ستتوجه إلى شراء هذه الوثيقة "وثيقة أمان" لموظفيها، وبالتالى فإنه سيقل توجهها إلى شركات التأمين الأخرى.



وأكد أنه يجب على كل شركة تأمين حياة مراجعة إستراتيچياتها وخططها التوسعية، فى ضوء وجود شهادة أمان، وتقديم حلول جديدة لشرائح مجتمعية جديدة، ومن الجوانب الإيجابية الجيدة أن السوق المصرى سوق كبير جداً ولازال الانتشار التأمينى فيه محدودا، ويسمح بالكثير من العمل، وهناك الكثير من الأفكار الجديدة التى يمكن دراستها وتنفيذها.



واقترح أن تقوم شركات تأمينات الحياة، خاصة التى لديها تحالفات تأمين بنكى مع البنوك باستغلال ذلك، وتصميم شهادات استثمار بنكية وتأمينية أسوة بأمان، لكن عبر استهداف شرائح جديدة من متوسطى الدخل، أو ذوى الدخل المرتفع، مع زيادة مبالغ التأمين عن تلك التى تقدمها أمان، وقسط أعلى، وهو ما يتناسب مع قدرات ورغبات هذه الشرائح.



وأشار إلى إمكانية وجود نماذج شبيهة لأمان، مع إضافة تغطيات جديدة لها مثل العجز الكلى والجزئى المستديم، وكذلك التقاعد، وتحديد مدة الوثيقة 20 سنة، بدلاً من 9 سنوات فى حالة شهادة "أمان"، كى يستفيد العميل من عائد أعلى بالبنوك، وكذلك مبلغ تأمين عند التقاعد أو الوفاة والعجز، مضافا إليه أرباح مدة التأمين.



بدوره أكد خبير الاكتوارى، أن سر نجاح شهادة "أمان"، التى أطلقتها شركة مصر لتأمينات الحياة، مع 4 بنوك، هو تزامنها مع دعم الدولة للتغطية التأمينية لشريحة العمالة المؤقتة، ما ساهم فى إطلاق الشهادة تحت مظلة الدولة.



وأضاف أن الباب مفتوح لشركات تأمينات الحياة الأخرى فى السوق، خاصة الشركات المملوكة لبنوك، بما يجعل لها ميزة نسبية فى تعاقد البنك مع شركته فى إطلاق منتج يجمع بين الإدخار والتأمين، مع تنويع التغطيات بدلا من اقتصارها على تغطية خطر الوفاة فقط، فيمكن إضافة تغطية مخاطر العجز الكلى والجزئى المستديمين وتعديل مدة التأمين، ومبالغه، بما يطرح اختيارات متنوعة أمام العملاء، فى ظل وجود عدد سكان كبير، استغلال لأن نسبة الاختراق فى السوق ليست كبيرة، ويوجد ملايين العملاء فى حاجة إلى تغطيات تأمينية.



ووثيقة " أمان المصريين"، هى منتج مشترك بين شركة مصر لتأمينات الحياة، وبنوك "الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى"، وهى لا تحتاج إلى توقيع كشف طبى، أو توقيع العميل على إقرار بعد إصابته أو معاناته من أى مرض مزمن.



و توفر الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية والوفاة فى حادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت، وتبلغ مدة الوثيقة 3 سنوات، ويوجد 5 شرائح للمنتج، والتى يمكن لأى مواطن شرائها بقيمة 500 جنيه، و1000 جنيه، و1500 جنيه، و2000 جنيه، و2500 جنيه، وتتدرج مبالغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية من 10 ألاف جنيه، و20 ألف جنيه، و30 ألف جنيه، و40 ألف جنيه، و50 ألف جنيه، وفقا لقيمة الوثيقة، وبالنسبة للوفاة بحادث يتدرج المبلغ من 50 ألف جنيه، و100 ألف جنيه، و150 ألف جنيه، و200 ألف جنيه، و250 ألف جنيه.



وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث، يمكن صرف مبلغ التعويض كاملاً، أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات، وفقا لرغبة العميل، ويتراوح القسط التأمينى بين 4 جنيهات شهرياً أى 144 جنيها خلال 3 سنوات بالنسبة للوثيقة التى قيمتها 500 جنيه، ويتضاعف القسط مع تضاعف قيمة الوثيقة حتى يبلغ 20 جنيه شهرياً، خلال 36 شهرا، للوثيقة التى تبلغ قيمتها 2500 جنيه.