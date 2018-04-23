شركات التأمين تتسلح بالإدارات المتخصصة لمواجهة مستجدات السوق

هشام عبد الشكور

■ بوتاروفا: الهدف حماية أموال الشركات

■ درويش: تسعى لتحجيم الخطر قبل الإصدار



مروة عبدالنبى



أكد مسؤولو شركات التأمين أن جميع المستجدات التى طرأت على السوق فى السنوات الأخيرة دفعتها للتسلح بإدارات متخصصة جديدة كالتحريات وإدارة المخاطر والأزمات ومستوى الخدمة لمحاصرة التلاعبات التى يمكن أن تواجهها علاوة على تضييق الخناق على أى خلل يمكن أن يحدث نتيجة عدم السيطرة الكاملة للرقابة على المخاطر وتجويد مستوى الخدمة.



وأوضحت قيادات الشركات أن هذه الإدارات لا تخل بمبدأ حسن النية المتفق عليه بين العميل وشركته، لكنها تستهدف تقنية محافظها وخفض معدل التعويضات وإكساب دورة العمل مرونة أكبر من خلال الحصول على بيانات أكثر، مما يرفع الكثير من الأعباء عنها وضمان استمراريتها بفعل التطوير المستمر والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.



قالت إلينا بوتاروفا، العضو المنتدب لشركة «Metlife» ـ مصر لتأمينات الحياة، إن شركتها لديها إدارة تحريات وإدارة مخاطر تتخذ التدابير المحكمة التى جنبتها العديد من محاولات الغش، لوجود عدد من الإدارات المترابطة بالشركة مثل إدارة الالتزام وإدارة المخاطر والمراقبة الداخلية والإدارة القانونية والتحريات والتى تعمل كلها متضافرة لمحاصرة أي أنواع غش؛ لأن الشركة منوطة بالحفاظ على حقوق حملة وثائقها والوفاء بالتزاماتها تجاههم لذا يصعب نجاح أي محاولة غش.



وأضافت بوتاروفا أن استحداث الإدارات الجديدة للحفاظ على أموال الشركة من خلال إدارات تكتشف أى خلل قبل حدوثه كإدارة المخاطر لتحجيمها والتحريات لعدم نجاح أى استيلاء على أموال عملاء آخرين، ما يرفع أسعار البرامج التأمينية ويضر سوق التأمين ككل.



وشدد أحمد حسن درويش، العضو المنتدب للشركة «رويال للتأمين» على ضرورة إدارة المخاطر بشكل احترافى عن طريق تبادل جميع الإدارات الفنية والمالية بالشركة الخبرات فيما بينهما، مع ضرورة جمع وتحليل البيانات الداخلة والخارجة من الشركة للتعرف على حجم المخاطر فى ضوء هذه المعلومات لتصنيف تلك المخاطر واتخاذ القرارات الخاصة بالإجراءات الصحيحة لتطوير سياسات الشركة بما يتناسب مع المستجدات المحيطة بها خارجيا.



وأضاف أن إدارة المخاطر بالشركات تقوم بتحجيم الخطر الذى تواجه قبل إصدار عقود التأمين الخاصة بها والمتابعة أثناء سريان تلك العقود وبعد تحقق الخطر، لافتا إلى أن دورها حتمى فى جميع مراحل التأمين، بسبب ارتفاع حجم المخاطر الفنية التى تواجهها شركات التأمين، خاصة الممتلكات علاوة على أن دورها يمتد إلى محاصرة أى حالات غش أو اذدواجية فى طلب التعويض بالشركة.



وأشار درويش إلى بعض فروع التأمين وكيفية إدارة المخاطر بها مثل فرع التأمين الهندسى، والذى يتم فيه التأمين على المشروعات الضخمة، وتوخى الحذر إلى إقصى درجة فى حالة تهالك الآلات والماكينات الخاصة بالمشروع، وكذلك فرع الحريق الذى يتم فيه التحوط عند قبول الصناعات مرتفعة الأخطار كمصانع الزيوت والبتروكيماويات والأخشاب والبلاستيك من خلال شروط مشددة تحكم السيطرة على الخطر والتعويضات التابعة لحدوثه.



وأوضح أن شركته قررت استحداث «اتفاق مستوى الخدمة « بغرض قياس مدى الجودة والوقت للخدمة التى تقدمها، خاصة عروض الأسعار المقدمة لوسطاء التأمين لتسليمها إلى العملاء لإنجاز مهامهم بأقصى سرعة ممكنة ومعرفة العملية التى يرغب العميل فى التأمين عليها، إضافة إلى الإسراع فى صرف عمولاتهم، ومساعدته فى التعويض الذى يقوم بتسويته للعميل، مشيرا إلى أنها من الإدارات التى ستخفف عبئا كبيرا عن كاهل جميع أطراف العملية التأمينية.



وقال وائل حمدان، محامي ومسئول التعويضات بالشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى، إنه لا توجد شركة حاليآ تخلو من وجود إدارتى المخاطر والتحريات، موضحا أنه مسؤول عن التحرى عن الحالات التى يتم التشكك فيها بالشراكة مع المحامى أحمد الشافعى رئيس الإدارة القانونية بالشركة، موضحا أن مجلس إدارة شركته كان قد اتخذ قرارا بتأسيس إدارة للتحريات بعد حادث الغش الأخيرة التى تعرضت لها شركته قبل شهور إلا أنه تم إرجاء تدشينها بصورة مستقلة فى الوقت الحالى لحين تعظيم حجم البيزنس الخاص بشركته.



وأشار حمدان إلى أن شركات التأمين تعمل بمبدأ حسن النية مع العميل إلى أن يثبت العكس، لافتا إلى أنه يتم عمل كشف طبى على جميع أنواع وثائق الحياة، خاصة لو العميل كبير السن أو يرغب فى إبرام وثيقة بمبلغ تأمين ضخم علاوة على عمل كشوفات طبية لعملاء من مجرد النظر إلى بطاقة الرقم القومى أو الاشتباه فى حالتهم الصحية وهو ما جعل الشركة تتفادى حالات نصب واحتيال متعددة.



وقال هشام عبد الشكور، العضو المنتدب السابق لشركة «gig» لتأمينات الحياة، إن إدارة التحريات فى معظم الشركات يتقلدها ضباط أو لواءات سابقين لضمان احترافية عمليات التحرى عن المشتبه فيهم، خاصة فى وثائق التأمين الكبيرة.



وأوضح أن شركة التأمين تقوم بـ4 خطوات مهمة لمحاصرة حالات الغش وتضييق الخناق عليها، وهى التأكد من بيانات العميل كالرقم القومى والتأكد من مكان السكن ودقة العنوان وماذا كان مستجدا أم مقيما علاوة على التأكد من العميل الراغب فى إبرام وثيقة حياة كبيرة من أنه صاحب عمل أو منشأة خاصة به والتأكد من أنه هو الشخص الذى تم عمل الكشف الطبى له، إضافة إلى التأكد من الصور المرفقة بالكشف الطبى ومقارنتها بالصورة التى رصدتها كاميرات الشركة والصور التى اتخذتها لها شركة التأمين عند إصدار الوثيقة.



وأوضح أن تواجد إداراتى التحريات والأزمات بشركات الحياة ضرورة ملحة بعد تطور نوعية الأخطار التى تواجه الشركات وتعدد أساليب الغش.