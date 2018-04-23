EGX30 يسعى لاختراق مستوى 18000 – 18100 نقطة

egx30



جهاد سالم



رجح خبراء التحليل الفنى تحرك مؤشرات البورصة المصرية إيجابياً على المدى القصير، بدعم من ارتفاع قيم وأحجام التداول، ما قد يمكن «الرئيسي» من اختراق مستوى المقاومة 18000 إلى 18100 نقطة، ومن ثم يستهدف الصعود تجاه 18400 نقطة، فيما اعتبروا أداء EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة ضعيفاً.



وأنهيEGX30 تعاملات أمس على صعود %0.66، مسجلاً 17898 نقطة، فيما هبط EGX70 بنسبة 0.17% ليغلق عند 865 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.04%، ليسجل 2273 نقطة.



بلغت إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى بنحو7.32 مليارات جنيه، ليسجل 988.76 مليار جنيه، مقابل 981.44 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق. وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى أن المؤشر الرئيسى EGX30 وصل فى مستهل تعاملات أمس قرب 18000 نقطة، ومن ثم بدأ فى مواجهة عمليات جنى أرباح، تعتبر طبيعية حول منطقة المقاومة 18000 إلى 18100 نقطة، ما دفع المؤشر لتقليص جزء من مكاسبة والإغلاق قرب 17900 نقطة.



وقال إن التحركات ترجح استكمال المؤشر للحركة الايجابية، مستهدفا اختراق مستوى المقاومة ما سيدفعة لاستكمال المسار الصاعد فى اتجاه 18400 نقطة، وهوالأمر الأكثر ترجيحا حتى الآن.



وحدد مستويات دعم المؤشر حاليا عند 17585 نقطة، الذى يعتبر أيضا مستوى وقف الخسائر للمستثمر قصير الأجل.



وأيده فى الرأى هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، معتبرا أن ما شهدته السوق أمس، يعكس حالة التحركات الايجابية فى نطاق عرضى مائل للصعود، خاصة مع تخطى قيم التداولات حاجز المليار جنيه.



وقال إن بقاء EGX30 أعلى مستوى الدعم 17700 نقطة، يدفعه لإعادة المحاولة على اختراق مستوى المقاومة 18000 إلى 18100 نقطة، ومن ثم تحويل المسار للصعود، راهنا تمكن المؤشر من تجاوز مستوى المقاومة الحالية، بزيادة قيم التداولات قرب مستويات المليارى جنيه، ما يمثل دفعة قوية للمؤشر.



وأشار إلى أن التحركات أظهرت تفوق آداء أسهم الثلاثينى عن نظيرتها الصغيرة والمتوسطة بمؤشر EGX70، موضحا أن المؤشر لا يزال عاجزا عن التحول للمسار الصاعد، والذى لن يتحقق إلا باختراق مستوى 880 نقطة، ليستهدف بعدها مستويات 910 نقطة.



ورجح سيطرة التحركات العرضية المائلة للصعود على المؤشر الرئيسى EGX30 ما بين مستويات الدعم 17700 نقطة، والمقاومة 18000 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الجاري.



وشهدت البورصة المصرية أمس سيطرة بيعية من قبل المصريين والأجانب بقيمة 34.55 مليون جنيه، و30.49 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه العرب للشراء بقيمة 56.04 مليون جنيه .

واتجه الافراد المصرين للبيع بقيمة 44.87 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بواقع 81.04 مليون جنيه، و1.45مليون على التوالي.



وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية بقيمة 10.32 مليون جنيه، بينما اتجهت العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16 مليون جنيه، و31.94 مليون جنيه على التوالى.