الشيخ الرئيس ابن سينا (9)

عند الفارابى



الفارابى أو المعلم الثانى، هو فيما يرى الأستاذ العقاد أول الفلاسفة المسلمين الذين تتلمذ لهم ابن سيناء نوعًا من التلمذة، فقرأ له وانتفع بما قرأ فى فهم مضامين الفلسفة اليونانية، وكان «المعلم الثانى» معلمًا كاملاً له فى معضلات الفلسفة الإلهية.



أضاف الفارابى مسائل الحكمة الدينية إلى الحكمة المنطقية، وأدخل مسألة التوفيق بين العقل والوحى فى حسابه.. ومن توفيقاته أنه سمَّى العقل الفعال بالروح الأمين، وسمى العقول بالملائكة، وسمَّى الأفلاك التى فيها العقول (الملائكة) بالملأ الأعلى، وقال إن صفات الله الأزلية هى المُثُل الأولى.



والذى اتفق عليه جلة الثقات فيما يرى الأستاذ العقاد أن فلسفة الفارابى فلسفة إسلامية لا غبار عليها، ولم ير فيها جمهرة المسلمين المعنيين بالبحث الفكرى حرجًا ولا موضع ريبة.



(1) العالم.



يرى الأستاذ العقاد أن المعلم الثانى: الفارابى، أبرأ المعلم الأول: أرسطو، من مظنة إنكار خلق العالم، وفَسَّر آراءه التى مّرّ ملخصها على وجه يرضاه المؤمنون بالله والنبوات. قال الأستاذ العقاد:



«فالله عنده هو «السبب الأول» والسبب الأول واجب الوجود لأن العقل يستلزم وجوده ولا يستطيع أن ينفيه بحال»

«فكل شىء له سبب، وكل سبب له سبب متقدم عليه، وهكذا إلى السبب الأول الذى لا يتقدمه سبب من الأسباب. وإلاَّ وقعنا فى الدور والتسلسل وهما باطلان»

«وهذا السبب الأول «واحد» لا يتكرر، بسيط لا يتغير، لأنه لو تكرر أو تغير لاختلف ووجب البحث عن سبب لاختلافه، وقد انتهت إليه جميع الأسباب»

«هذا السبب الأول هو علة وجود كل موجود»



«ولا يمكن أن يكون «العالم» هو السبب الأول، لأنه متكرر متغير، فلابدّ له من سبب متقدم عليه»

«ومن ثم تنقسم الموجودات إلى قسمين: قسم «واجب الوجود» يستلزم العقل وجوده لا محالة، وهذا هو السبب الأول، أو هذا هو الله سبحانه وتعالى، ويوصف بكل صفات الكمال دون أن يقتضى ذلك التعدد، لأن نفى النقائض المتعددة لا يقتضى التعدد بل هو صفة واحدة معناها الكمال»

«وقسم مفتقر إلى سبب، ووجوده ممكن، ولكنه ينتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل بسبب واجب. فهو مخلوق على هذا الاعتبار»



«قال الفارابى ينفى الظنة عن أرسطو فى إنكار القول بخلق العالم: «ومما دعاهم إلى ذلك الظن أيضًا ما يذكره فى كتاب السماء والعالم أن «الكل» ليس له بدء زمانى، فيظنون عند ذلك أنه يقول بقدم العالم وليس الأمر كذلك. إذ قد تقدم فبيّن فى ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والإلهية أن الزمان إنما هو عدد حركة الفلك وعنه يحدث، وما يحدث عن الشىء لا يشتمل ذلك الشىء، ومعنى قوله إن العالم ليس له بدء زمانى أنه لم يتكون أولاً فأولاً بأجزائه كما يتكون البيت مثلاً أو الحيوان الذى يتكون أولاً فأولاً بأجزائه، فإن أجزاءه يتقدم بعضها بعضًا بالزمان، والزمان حادث عن حركة الفلك، فمحال أن يكون لحدوثه بدء زمانى، ويصح بذلك أنه إنما يكون عن إبداع البارى جل جلاله إياه دفعة واحدة بلا زمان، وعن حركته حدث الزمان».



«وعلى هذا يكون الخلق فى رأى المعلم الثانى هو الإخراج من الإمكان إلى الفعل، ويكون الوجود بالفعل مصاحبًا للزمان. أما الوجود بالقوة فهو فى علم الله الذى لا زمان له ولا مكان. لأن الله أبدِى لا أول له ولا آخر، وإنما يقترن الزمان بالموجودات والمتحركات»



«وهذا فى الحقيقة مستمد من كلام أفلوطين وتوسع فيه إسكندر الأفروديسى، ثم جاء المعلم الثانى فتوسع فى كلام الأفروديسى وزاد عليه ما يوفق بينه وبين الدين.



«ولهذا كان مذهب الفارابى جامعًا بين مذهب أرسطو عن الحركة ومذهب أفلوطين عن الصدور ومذهب أفلاطون عن «المثل» الأبديّة ومذهب الرواقيين فى النفس العاقلة وانبثاثها فى الأجسام.. فمنذ الأزل وجدت الأشياء فى علم الله وهذا هو علّة وجودها، والله جلَّ وعلا يعقل «فالعقل الأول» صادر عنه فائض من وجوده، وهذا العقل الأول هو الذى يحرك الفلك الأكبر وتأتى بعده عقول الأفلاك المتوالية إلى العقل العاشر الذى يعقد الصلة بين الموجودات العلوية والموجودات السفلية»

«فالوجود إذن ثلاث مراتب: أولاها الوجود الإلهى، وثانيها وجود هذه العقول المتدرجة، وثالثها وجود العقل الفعال. ومن هنا نفهم كيف تعددت الكثرة عن الواحد الذى لا يتعدد، وكيف جاءت الصلة بين المعانى المجردة والمحسوسات»



«ثم تصدر النفس من العقل الفعال فهى بالمرتبة الرابعة، وتأتى «الصورة» وهى أقل من النفس وأشرف من المادة فهى بالمرتبة الخامسة، وتتلوها جميعًا المادة فى العالم الأسفل فهى أخس الموجودات، ولولا قبولها للصورة لكانت معدومة بالفعل»



(2) النفس الإنسانية.



«النفوس الجزئية من فيض العقل الفعال فيما يقول الأستاذ العقاد «وهى جواهر تتلبس بالأجسام، ومن هذه الجواهر النفسية ما يتلبس بالأجرام السماوية وتحسب من الملائكة، ومنها ما يتلبس بجسم الإنسان وما يتلبس بجسم الحيوان، ثم بأجسام النبات، ودونها المعادن»



«ويرى الفارابى مع أرسطو «أن النفس استكمال أول لجسم طبيعى آلى ذى حياة بالقوة» وإنما يكون ذا حياة بالفعل من فيض العقل عليه»



«فالنفس تمام الجسد»

«والعقل تمام النفس»



«وعلى حسب اتصال العقل بالحياة الجسدية يترقى من العقل الهَيُولانى إلى العقل بالملكة إلى العقل المستفاد، إلى العقل بالفعل وهو الذى يتلقى المعارف المجردة من العقل الفعال»



«والعقل الهَيُولانى هو عقل الغريزة والإحساس ويكاد الإنسان والحيوان يتساويان فيه»



«والعقل بالملكة هو عقل المعلومات التى تحصل من التجارب الحسية والمعارف المتلبسة بالماديات»



«والعقل بالفعل هو عقل الكليات المجردة، وهو نفحة من العقل الفعال، وفيض متسلسل من الوجود الأول، أو من الله»



«ويترقى الإنسان إلى هذا العقل بالاستعداد له والمثابرة على الارتقاء فى درجات المعرفة من الطبيعيات إلى الرياضيات إلى الإلهيات، وقد يصل العقل إلى هذه المرتبة بالوحى والإلهام كما يصل الأولياء والأنبياء. فالنبوة والحكمة طريقان إلى الله: هذه بالتعليم وتلك بالإلهام»



وعند الفارابى أنه متى رجع العقل بالنقل إلى العقل الفعال، فإن ذلك هو النعيم المقيم والخلود الموعود.



(3) الخير والشر.



عند الفارابى أن الموجودات الواجبة لا يصدر منها ضرورةً غير الخير، وأن العقول العليا هى من الموجودات الوجوبية لاتصالها المتفاوت بواجب الوجود، ومن ثم فكل

ما يصدر عنها خيٌر محض لا يشوبه أو يخالطه الشر.



أما السوء فإنما يكون فى عالم الممكنات التى لا وجوب فيها، وهى الموجودات السفلية التى تتلبس بالهَيُولى وتنغمس فيها.



وساق الفارابى تفسيرًا للعدل سبق به القائلين بالتطور وحق الأصلح فى البقاء. فقال إن الناس إذا تمايزوا تغالبوا، والأشياء التى يكون عليها هى السلامة والكرامة واليسار، وفى هذه المغالبة يكون الفائز هو المغبوط السعيد.



الشر إذن من عالم الإمكان لا من عالم الوجوب.



وهو كذلك لأن عالم الإمكان يكثر فيه النقص وتتزاحم فيه الحدود.



ومع هذا يكون التزاحم أو التغالب سببًا للعدل والصلاح، ومنه يأتى الخير لمن هو أولى به، وينتفى الشر العارض ويصمد الخير الأصيل.



(4) الحرية الإنسانية.



يبين مما تقدم نصيب الإنسان من الحرية فى فلسفة الفارابى، ويبين أن من مستلزماتها أن الوجوب مقترن بواجب الوجود وبالفيوض التى تنبثق عن وجوده.



على أن الفارابى يؤمن مع هذا بالدعاء والصلاة، لأنه يؤمن بأن الله يوحى إلى العقل الفعال أن يستجمع الصور وأن يصطفى العقول التى تتجه إليه بقدر مقدور، وعسى أن تكون الرياضات والصلوات من توجيه ذلك القدر المقدور، وقد حفظت للفارابى أدعية تَمَثَّلَ الأستاذ العقاد ببعضها.