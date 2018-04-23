هل تلجأ الحكومة إلى تحريك أسعار الوقود قبل مراجعة صندوق النقد؟

مها أبوودن:

اختتم صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات الربيع أمس الأول، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، الذى شهد إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر منذ نوفمبر 2017.

وتعهد وزير المالية خلال الاجتماعات بخفض منحنى الدين العام تدريجيا ليصل إلى %75 من الناتج المحلى بحلول 2022، من نحو %97، نهاية العام المالى الجارى، وتخفيض عجز الموازنة إلى %4 فى الأجل المتوسط، ورفع معدل النمو إلى %5.8 العام المقبل .

وتستعد الحكومة لاستقبال بعثة المراجعة الثالثة من صندوق النقد الدولى خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل، لإجراء مراجعة جديدة على برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى على أساسه أقر الصندوق قرضا بقيمة 12 مليار دولار، تمهيداً لحصول مصر على دفعة جديدة منه، بقيمة 2 مليار دولار.





وتواجه الحكومة تحديا كبيرا، يتمثل فى تفاقم فاتورة دعم الطاقة فى ظل ارتفاع أسعار خام برنت عالميا، إلى ما فوق 74 دولارا للبرميل.





وكان مصدر مسئول فى وزارة البترول أكد لـ «المال» أن فاتورة دعم المشتقات البترولية حتى نهاية الربع الأخير من العام المالى الجارى، ستتجاوز 125 مليار جنيه، بينما كان البيان المالى للموازنة العامة الجديدة قدرت وصول الدعم إلى 120 مليار.





فيما أكد مصدر حكومى لـ«المال» أن الضغط الذى تمثله أسعار البترول العالمية، على منحنى دعم الوقود بالموازنة فى العام المالى الجارى، سيضطر الحكومة إلى إجراء تحريك جديد فى الأسعار المحلية قبل الزيارة المقبلة لوفد صندوق النقد.





ورجح المصدر إقدام الحكومة على هذا التحريك قبل نهاية أبريل الجارى، وخفضت وزارة المالية مخصص دعم الوقود فى السنة المالية المقبل إلى نحو 89 مليار جنيه.





وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط أسيا بصندوق النقد الدولى قالى فى مؤتمر صحفى قبل يومين، أن الحكومة المصرية هى صاحبة القرار والتوقيت فيما يخص الزيادة المقبلة التى ستجرى على أسعار المحروقات، وقالت ريهام الدسوقى، الخبيرة الاقتصادية، إن كل السيناريوهات واردة.





وأضافت أن سيناريو التبكير لن يتأثر بالتغييرات الموسمية التضخمية التى قد تحدث خلال شهر رمضان، بسبب زيادة معدلات الشراء، موضحة أن قرب حلول الشهر لا علاقة له بقرار الزيادة، وإنما الأرجح إقرارها قبل نهاية السنة المالية آخر يونيو المقبل.





وكان آخر قرار بزيادة أسعار الوقود محليا، نهاية يونيو 2017، بعد نهاية شهر رمضان مباشرة.



