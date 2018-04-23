الحكومة تحدد المحاصيل المزروعة بالقانون

الشركة الدولية للمحاصيل

ياسمين فواز والصاوى أحمد:



نجحت الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، أمس، فى تمرير قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وسط اعتراضات واسعة من النواب المستقلين، ويسمح التشريع الجديد لأول مرة بفرض الدولة سلطتها فى تحديد نوعية المحاصيل التى يزرعها الفلاح، على مستوى الجمهورية.



شملت التعديلات المواد 1 و2 و102 من القانون، ليصبح من حق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، تحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات دون غيرها، للحد من اختلاط السلالات، والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف.



من جانبه، أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وإعادة الدورة الزراعية مرة أخرى .



وعن اعتراض البعض على عقوبة الحبس المذكورة فى القانون، قال إنها عقوبة اختياريه للقاضى، حسب رؤيته، لافتا إلى ضرورة توفير تقاوى لمحاصيل بديلة لا تستهلك المياه، كالذرة على سبيل المثال، مع طرح الحكومة أسعاراً عادلة لشراء المحصول من الفلاحين، بما يحقق التوازن ويساعد على تطبيق القانون.



وقال رائف تمراز، الوكيل الثانى للجنة الزراعة، إن أعضاء باللجنة تقدموا بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، اعتراضا على عقوبة الحبس الواردة بالقانون، مشيرا إلى إلغائها أثناء المناقشة، إلا أن عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية، أصر على إدراجها.



وتمنح التعديلات الجديدة، وزير الزراعة ، سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون، على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب، والإكثار الأولى للمحاصيل، مع تشديد العقوبات واستحداث الحبس، ومضاعفة الغرامات المقررة على المخالفين.



وأكد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لـ “المال”، أن التعديلات تستهدف حظر زراعة المحاصيل الشرهه فى استهلاك المياه، موضحاً أنها تضمن تطبيق مواد الدستور التى تستهدف رعاية موارد الدولة، وحسن استغلالها، وعلى رأسها المياه، خاصة بعد أزمة سد النهضة.



بينما أكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، أن التعديلات ستضبط للمنظومة، وتضع سياسة واضحة المعالم للزراعة. وأوضح أن القانون يستهدف تطبيق المادة 29 من الدستور، التى تنص على الأهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، وتوفير هامش ربح مناسب للمزارع لحثه على زراعتها.



وعلى النقيض رفض حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، التعديلات بشدة، مؤكداً أنها تسبب خسائر كبيرة للمزارعين، وتمنع زراعة محاصيل بعينها، من أبرزها الأرز، وقصب السكر.



وطالب بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، التى يتم بموجبها إعلان أسعار المحاصيل قبل زراعتها، قبل تفعيل التعديلات الجديدة، موضحا أن تطبيقها يسهل مهمة اختيار الأصناف التى سيتم زراعتها، بما يضمن تحقيق هامش ربح معقول.



ويتم تطبيق الزراعة التعاقدية حالياً، على محاصيل القمح، والقصب، والبنجر، والقطن، وجارى دراسة تطبقها على محصول الذرة.



وقال على رجب، رئيس فرع نقابة الفلاحين بكفر الشيخ، إن تعديلات القانون غير مدروسة، وطالب الحكومة ومجلس النواب بمراعاة ظروف كل محافظة على حدا، ضاربا مثالاً بمحافظة كفر الشيخ التى لا يناسب أراضيها سوى محاصيل بعينها، على رأسها الأرز، نظراً لقربها الشديد من البحر وتعرضها للتملح.