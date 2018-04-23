مو صلاح..نجم الإنجازات والأرقام

محمد صلاح والجائزة صورة جديدة

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أصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي ينجح في حصد لقب أفضل لاعب في الموسم، كما أصبح صلاح ثاني لاعب عربي يتوج بجائزة لاعب العام في إنجلترا بعد الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر سيتي بعد نجاحه في التتويج مع فريق بلقب الدوري الانجليزي الموسم قبل الماضي.



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ترشح صلاح مع ديفيد سيلفا وكيفين دي بروين وليروي ساني ثلاثي مانشستر سيتي وكذلك هاري كين مهاجم توتنام وديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.



وانتقل صلاح إلى ليفربول مطلع هذا الموسم قادما من روما بصفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 39 مليون يورو (34 مليون جنيه استرليني)، لمدة خمس سنوات، ومنذ قدومه إلى ليفربول وهو يحقق أرقاما قياسية مع الفريق الإنجليزي حيث أصبح صلاح ثالث أفضل لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد في تاريخ ليفربول في كل البطولات بـ41 هدفا ليتخطى إيان راش صاحب الـ40 هدفا في موسم 1986-1987.



والرقم الأعلى في تاريخ ليفربول من نصيب إيان راش في موسم 1983-84 عندما نجح في تسجيل 47 هدفا.. بينما يأتي روجر هانت في المركز الثاني برصيد 42 هدفا خلال موسم 1961-1962، كما أصبح النجم المصري أكثر لاعب إفريقي يسجل أهدافا في موسم واحد بالدوري الانجليزي برصيد 31 هدفا متخطيا الإيفواري ديدييه دروجبا.





واستطاع صلاح أن يعادل رقم لويس سواريز كأفضل هداف لليفربول في موسم واحد في البريمير ليج، حيث سجل سواريز 31 هدفا خلال موسم 2013-2014 والآن صلاح وصل لهدفه الـ31 في موسم 2017-2018.

ويحتاج صلاح لهدف واحد فقط ليكسر رقم سواريز ويصبح أفضل هداف في موسم واحد لليفربول في البريمير ليج.





ونجح محمد صلاح في معادلة رقم آلان شيرار (31 هدفا / موسم 1995-1996) وكريستيانو رونالدو (31 هدفا / موسم 2007-2008) ولويس سواريز (31 هدفا / موسم 2013-2014) كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز بمسابقة تتكون من 20 فريقا.





ويحتاج محترفنا المصري لهدف واحد فقط ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في موسم واحد من المسابقة الإنجليزية المكونة من 20 فريقا.



كما يحتاج صلاح إلى 4 أهداف فقط ليكسر رقم آلان شيرر (34 هدفا) وأندي كول (34 هدفا) ويصبح أعظم هداف في تاريخ موسم واحد في البريميرليج.



كما يعتلي نجم منتخب مصر صدارة قائمة الحذاء الذهبي بـ62 نقطة من 31 هدفا، بينما ليونيل ميسي في المركز الثاني بـ58 نقطة من 29 هدفا.



وحصد صلاح هذا الموسم العديد من الجوائز أبرزها جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، وجائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017



كما حصد صلاح جائزة افضل لاعب في الشهر بالدوري الانجليزي 3 مرات،ليصبح أول لاعب يحقق هذه الجائزة في موسم واحد بالنظام الجديد للبريميرليج.