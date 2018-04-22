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سيـــاســة
ترامب: الطريق لا يزال طويلا أمام حل أزمة كوريا الشمالية
الأحد 22 أبريل 2018 11:55 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن الطريق مازال طويلا أمام حل الأزمة النووية الكورية الشمالية متحدثا بنبرة حذرة بعد يوم من تعهد كوريا الشمالية بوقف تجاربها النووية مما أنعش الآمال قبل القمتين المزمعتين مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وقال ترامب على تويتر ”لا يزال الطريق صوب إنهاء أزمة كوريا الشمالية طويلا. ربما تنجح (الجهود) وربما لا- فقط الوقت سيخبرنا“.
وأعلنت كوريا الشمالية يوم السبت تعليق تجاربها النووية والصاروخية وإغلاق موقع للتجارب النووية، وستسعى بدلا من ذلك لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام.
ورحب زعماء من مختلف أرجاء العالم بهذه الخطوة، التي جاءت قبل أول اجتماع قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عشر سنوات والمقرر عقده يوم الجمعة.
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