رئيس حقوق البرلمان: قانون التجارب السريرية يحمي المريض

التأمين الصحي وعلاج المرضى

أحمد صبرى



قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مساء اليوم الأحد، إن المريض المصري سيتم حفظ حقه في قانون تمرير قانون التجارب السريرية الذي يناقش حاليا،



وأضاف فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد أن هناك عمليات وتجارب تجرى على المرضى بشكل غير قانوني



