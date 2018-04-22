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سيـــاســة
حقوق البرلمان تستنكر اعتزام اليونسكو منح جائزة لشوكان
الأحد 22 أبريل 2018 10:57 م
النائب علاء عابد
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النائب علاء عابد
أحمد صبري
استنكر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان مساء اليوم الأحد، توجه منظمة اليونسكو لمنحها جائزة صحفية للمصور الصحفى شوكان المحبوس منذ 4 سنوات إثر القبض عليه فى أحداث فض رابعة.
وأضاف عابد فى لقاء له ببرنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد أن شوكان متهم في أعمال إرهابية.
وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد في بيان عن الأسف الشديد أيضا لتوجه المنظمة ذاته بخصوص الجائزة.
وآنذاك قال المحامي كريم عبد الراضي الموكل للدفاع عن شوكان في اتصال هاتفي مع رويترز إنه يأسف لأن وزارة الخارجية لم تعمل بقاعدة ”المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته“.
كما عبر عن أسفه لاستمرار احتجاز شوكان في حين أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون المصري عامان.
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