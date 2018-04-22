والى: مشروع توصيل الغاز للمنازل مهم للتنمية الاقتصادية

توصيل الغاز للمنازل

سمر السيد:



قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمصر مهم لتمكين وحماية المرأة التى تتحمل معاناة الوقوف فى طوابير للحصول على أنبوبة الغاز علاوة على تقديم الطاقة النظيفة وتوفير الوقت والطاقة والمال بما سيساهم فى رفاه الأسرة فى النهاية.



وأضافت فى كلمتها بفعاليات المؤتمر الذى نظمته وزراة البترول وسفارة الاتحاد الأوروبى لدى مصر اليوم للإعلان عن تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمصر ، أن المشروع كثيف العمالة لأنه سيوفر فرص تشغيلية للعاملين الذين سيقومون بتوصيل الغاز إلى المنازل ومهم للتنمية الاقتصادية.



وأشارت إلى أن الحكومة لديها خطة طموحة لاتاحة الطاقة للجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية .



وفي وقت سابق اليوم، عقدت وزارة البترول وسفارة الاتحاد الأوروبى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وعلى هامش زيارة مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانيتى، مؤتمراً صحفياً اليوم للإعلان عن تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى يأتى تحت شعار" طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعاً" وهو استكمال لاستراتيجية وزارة البترول للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل.



ووفق بيان صحفى صادر عن سفارة الاتحاد الأوروبى فى مصر ، يقدر إجمالى تمويل المشروع حوالى 1237.9 مليون دولار تشمل دعم الاتحاد الأوروبى من خلال منحة تقدر بـ68 مليون يورو ودعم من البنك الدولى بقرض قيمته 300 مليون دولار و70 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية ومصادر تمويلية أخرى منها حوالى 326 مليون دولار من رسوم التوصيل للمستهلكين وسيتم تمويل المبلغ المتبقى وقدره 473 مليون من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

