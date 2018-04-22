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سيـــاســة
عضو بالكونجرس الأمريكي يدعو إلى تقييد امتلاك المدنيين للأسلحة
الأحد 22 أبريل 2018 10:26 م
الخزانة الأمريكية
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الخزانة الأمريكية
عبدالغفور أحمد محسن
دعا أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى تقييد الوصول إلى بعض الأسلحة الهجومية في أعقاب الهجوم الذي حدث اليوم في أحد المطاعم وسقط على إثره 4 قتلى من المواطنين، وفقا لموقع سي بي اس نيوز.
وأصدر النائب جيم كوبر بيانا الأحد دعا فيه إلى تقييد "الوصول واسع النطاق للمدنيين إلى أسلحة هجومية من الدرجة العسكرية".
وأسفر إطلاق نار في وقت مبكر من اليوم الاحد في مطعم "وفل هاوس" بولاية تينيسي عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجراح.
وقالت الشرطة إن السلطات ما زالت تبحث عن ترافيس رينكينج البالغ من العمر 29 عاما والمتهم في ارتكاب الجريمة، ووصفت السلطات السلاح المستخدم في إطلاق النار بأنه بندقية رشاشة.
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