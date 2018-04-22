مسؤول أوروبى: قدمنا 1.3 مليار يورو منحا لمصر واستقرارها مهم

ميجيل أرياس كانيتى ، مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ

سمر السيد



قال ميجيل أرياس كانيتى ، مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ، إن مصر تمثل شريكاً للاتحاد الأوروبى كما أن الاستقرار بها يعتبر أمر حيوى بالنسبة له ، مشيراً إلى أن الاتحاد دائماً ما يدعمها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتم تقديم 1.3 مليار يورو منح للقاهرة فى الفترة الماضية استهدفت خلق فرص عمل ومجالات أخرى .



وأضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته وزراة البترول وسفارة الاتحاد الاوروبى لدى مصر اليوم للإعلان عن تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمصر، أنه بالنظر للإمكانيات التى تتمتع بها القاهرة فى الغاز الطبيعي يلعب هذا القطاع دور محورى كوسيلة للتحول للطاقة النظيفة .



وأكد على سعادته بزيارته لمصر ومشاهدة التقدم الذى تم إحرازه فى قطاع الطاقة، مشيراً إلى ان الاتحاد يستهدف أن يكون شريكاً للقاهرة ومساعدتها فى المرحلة الانتقالية بتقديم دعم مالى وفنى .



وأضاف أن إصلاح الطاقة بمصر يمثل أولوية كبرى للاتحاد ، ولذا فسيستمر فى دعمها عبر تبادل الخبرات لتنفيذ هذا الإصلاح ، مشيراً إلى أنه سيواصل أيضا دعم كافة المشروعات التى تحقق القضاء على الفقر.



وعقد ت وزارة البترول و سفارة الاتحاد الأوروبى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وعلى هامش زيارة مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانيتى مؤتمراً صحفياً اليوم للإعلان عن تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى يأتى تحت شعار" طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعاً" وهو استكمال لاستراتيجية وزارة البترول للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل.



ووفق بيان صحفى صادر عن سفارة الاتحاد الأوروبى فى مصر ، يقدر إجمالى تمويل المشروع حوالى 1237.9 مليون دولار تشمل دعم الاتحاد الأوروبى من خلال منحة تقدر بـ68 مليون يورو ودعم من البنك الدولى بقرض قيمته 300 مليون دولار و70 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية ومصادر تمويلية أخرى منها حوالى 326 مليون دولار من رسوم التوصيل للمستهلكين وسيتم تمويل المبلغ المتبقى وقدره 473 مليون من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات.

