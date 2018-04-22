وزير قطاع الأعمال: لدينا ماكينات تعمل منذ عام 1887

خالد بدوى وزير قطاع الأعمال

أحمد عاشور ومحمود جمال



قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام إنه توجد ماكينات تابعة لشركات الغزل والنسيج تعمل منذ عام 1887 مؤكدا على ضرورة تطوير آليات تلك الماكينات من خلال الاستفادة بتكنولوجيا المعلومات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الذي يعقد بحضور وزير الاتصالات مضيفا أنه اقترح إنشاء متحف يضم الماكينات القديمة والاستفادة منها خاصة أنه لايوجد مثيل لها في العالم.