خالد بدوي

أحمد عاشور ومحمود جمال



قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إن 40% من شركات قطاع الأعمال العام تحقق أرباحا ومن بينها شركات تمثل رموز عملاقة من بينها شركة مصر للتأمين والشرقية للدخان ومصر الألومنيوم.



وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي لجميعة اتصال أن بعض الشركات لديها إمكانيات قوية ولكن نتائجها المالية غير جيدة نتيجة مشاكل هيكلية مثل شركة الحديد والصلب و35 شركة عاملة في مجال الغزل والنسيج.



وأكد الوزير أن محاولات إصلاح القطاع على مر تاريخه كانت جيدة ولكنها اختلفت باختلاف النظرة والسياسة العامة للدولة.