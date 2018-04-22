تشغيل 267 شابا بحقل ظهر وشركة بتروجيت ببورسعيد

وزير البترول طارق الملا ببورسعيد وحقل ظهر

أمانى العزازى



أعلنت محافظة بورسعيد، تشغيل 267 شابًا من أبناء بورسعيد بشركات البترول في غرب المحافظة.



وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن المحافظة أوفت بوعدها بتعيين أبناءها بشركات البترول بعد اجتيازهم الاختبارات، واختيار أفضل العناصر المتقدمة للعمل بشركات البترول بغرب بورسعيد، مطالبا الشباب الذين تم اختيارهم بأن يبذلوا أقصى جهدهم ليكونوا خير سفراء لشباب بورسعيد،



وشدد على أنه حريص كل الحرص على شباب المدينة الباسلة ومستقبلهم، خاصة وأن بورسعيد أصبحت قاطرة التنمية لمصر وهو ما سيعود بالخير على بورسعيد كلها خاصة الشباب.



وكانت محافظة بورسعيد قد أعلنت عن فتح باب التقدم للالتحاق للعمل بشركات البترول وتقدم عدد كبير من شباب المحافظة، وتم اختيار 237 شاب للعمل بمشروعات حقل ظهر بعد اجتياز الاختبارات اللازمة



كذلك تم الإعلان عن احتياج شركة بتروجيت لعمالة فنية وتم التقدم لها 215 شاب وأجريت لهم الاختبارات بمركز اعلام بورسعيد وأسفرت عن نجاح 97 شاب التحق منهم 30 للعمل بشركة بتروجيت ولم يحضر 67 من الناجحين لاستلام عملهم حتي الان



هذا بالإضافة إلى أن محافظة بورسعيد قد أعلنت عن احتياج حقل ظهر لعدد من المهندسين وتقدم عدد كبير من شباب المهندسين بالمحافظة، وتم توفير سيارات تابعة للمحافظة لنقل المهندسين للاختبار بالقاهرة علي مدار أسبوعين.



أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن المحافظة أوفت بوعدها بتعيين أبناءها بشركات البترول بعد اجتيازهم الاختبارات، واختيار أفضل العناصر المتقدمة للعمل بشركات البترول بغرب بورسعيد، مطالبا الشباب الذين تم اختيارهم بأن يبذلوا أقصى جهدهم ليكونوا خير سفراء لشباب بورسعيد، مشددا على أنه حريص كل الحرص على شباب المدينة الباسلة ومستقبلهم، خاصة وأن بورسعيد أصبحت قاطرة التنمية لمصر وهو ما سيعود بالخير على بورسعيد كلها خاصة الشباب.



وكانت محافظة بورسعيد قد أعلنت عن فتح باب التقدم للالتحاق للعمل بشركات البترول وتقدم عدد كبير من شباب المحافظة، وتم اختيار 237 شاب للعمل بمشروعات حقل ظهر بعد اجتياز الاختبارات اللازمة



كذلك تم الإعلان عن احتياج شركة بتروجيت لعمالة فنية وتم التقدم لها 215 شابًا وأجريت لهم الاختبارات بمركز اعلام بورسعيد وأسفرت عن نجاح 97 شابا التحق منهم 30 للعمل بشركة بتروجيت ولم يحضر 67 من الناجحين لاستلام عملهم حتى الآن.

