أجندة الأحداث السياسية الإثنين 23 أبريل

البرلمان

سلوى عثمان



تنشر بوابة "المال نيوز" أبرز الأحداث السياسية التي ستحدث غدا الإثنين الموافق 24 أبريل 2018 وهي كالتالي:



مجلس النواب



تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نضال السعيد، 5 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموزنة العامة للدولة للعام المالى 2018/201، وتناقش اللجنة غدا الاثنين، مشروعى الخطة والموازنة لسنة المالية 2018/2019 لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس أحمد السبكى نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة ، اجتماعا غدا الإثنين لعرض تقرير اللجنة عن مشروعى القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المناقصات والمزايدات.



أحزاب ونقابات



تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالكياويات، برئاسة عماد حمدي، ظهر الغد، لمناقشة لائحة نظم العمل واللائحة المالية، للعاملين بالقطاع، بمقر الجامعة العمالية، بمدينة نصر .



يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة غدا الإثنين، بعنوان "محاولة لقياس حالة العدالة الاجتماعية في مصر"، وتأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للمركز للاهتمام بكل ما يجمع بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.



وتستضيف الندوة، الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والذي سوف يعرض مؤشر لحالة العدالة الاجتماعية في مصر ، ويعلق على نتائج المؤشر الأول من نوعه كل من الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، والدكتورة هانيا شلقامي، الأستاذ المشارك بمركز الأبحاث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، والدكتور راجي أسعد، استاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا وأستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ، ويرأس الندوة عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.



تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمحاجر، غدًا، لمناقشة لائحة نظم العمل واللائحة المالية، للعاملين بالقطاع، بمقر الجامعة العمالية، بمدينة نصر .



جامعات



تنظم كلية التربية بجامعة سوهاج مسابقة دوري المعلومات في الفترة من 23 حتى 28 أبريل الجاري، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة ، وقال إن الهدف من هذه المسابقة ومثيلاتها هو تنمية روح التنافس بين الطلاب والبحث عن المعلومات في شتى المجالات بحيث يثري في المعرفة التراكمية لديهم مما يؤدي إلى تخريج كوادر مثقفة، متطلعة تسعى دائما لتنمية معرفتها والعمل التنافسي.