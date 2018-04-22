استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 657 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارا في نهاية التعاملات اليومية نتيجة إغلاق البورصة العالمية على استقرار سعر الأوقية عالميا.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 657 جنيها طبقا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.



وسجل عيار ١٨ 563 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 752 جنيها، وسجلت الأوقية 1336 دولارا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5260 جنيها مقابل 5280 جنيها أول أمس.