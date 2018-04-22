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نقل وملاحة
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 446 سائحا
الأحد 22 أبريل 2018 06:57 م
منطقة شمال غرب خليج السويس
أخر الأخبار
منطقة شمال غرب خليج السويس
أمانى العزازى
استقبل اليوم ميناء غرب بورسعيد التابع لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة السياحية AMADEA التي ترفع علم جزر البهاما وعلى متنها429 سائحا و 317ضابطا وطاقم بحارة.
وأوضحت الجهات المعنية بالميناء أنه سيتم صعود 43 سائحا قادمين من شرم الشيخ للسفينة والتي ستغادر الميناء في نفس اليوم ، ويبلغ طول السفينة 192 مترا وغاطس 6.5 متر وحمولتها الكلية 29008 طن .
كما أكدت على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات العاملة لسرعة وتيسير إنهاء الإجراءات وإعطاء أولوية خاصة لتراكي السفن السياحية بالميناء وإظهار الميناء بمظهر مشرف لجذب العديد من السفن السياحية وتنشيط الحركة السياحية بالبلاد.
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