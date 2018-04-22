إغلاق كوبري الدقي 15 يوما

كمال الدالى محافظ الجيزة

بدور إبراهيم



أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أن المحافظة ستبدأ اعتبارًا من الساعة 12 مساء غد الإثنين تغيير طبقة الايبوكس بكوبري الدقي المعدني في الاتجاه المؤدي إلى حديقة الأورمان حيث سيتم غلق حارة لمدة 15 يومًا وبعد الانتهاء من هذا الجزء سيتم البدء في الحارة الأخرى في نفس الاتجاه على أن ينتهي العمل قبل بدء شهر رمضان في الاتجاه المؤدي إلى حديقة الأورمان.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه نائبه اللواء علاء الهراس لكوبري الدقي المعدني بعد تهالك طبقة الايبوكس وضرورة تجديدها.



وأكد المحافظ على أهمية وجود جميع الجهات المسئولة من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومديرية الطرق وحي الدقي مشددًا على مهندسي شركة المقاولون العرب سرعة الانتهاء من العمل وتكثيف الأعمال والعمل على مدار اليوم لسرعة الانتهاء قبل حلول شهر رمضان.



وقال إنه تم تكليف الإدارة العامة لمرور الجيزة بتركيب لوحات إرشادية وتكثيف الوجود المروري لتيسير حركة السيارات مشيرًا أنه سيتم فتح شارع التحرير في الاتجاه المؤدي إلى حديقة الأورمان بميدان الدقي لاستخدامه كمسار للسيارات لتخفيف العبء عن كوبري الدقي المعدني.



حضر الجولة اللواء نادر سعيد رئيس حي الدقي والمهندس فتحي سيد مدير مديرية الطرق والعقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة.