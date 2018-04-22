راية القابضة تستبدل توزيعات الأرباح بالأسهم المجانية

راية

رجب عزالدين



اعتمدت عمومية شركة راية القابضة للاستثمارات بجلستها المنعقدة، اليوم الأحد، عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2017.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تدرس صرف أرباح فى شكل أسهم مجانية نظرا لحاجة الشركة للسيولة المتاحة لديها لاستكمال التوسعات الاستثمارية.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 103.2 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 118.10 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 504.6 مليون جنيه، موزعا على 100.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.