EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
التعليم العالى تبحث تيسير الإجراءات على الطلاب الصوماليين بمصر
الأحد 22 أبريل 2018 03:31 م
التعليم العالى تبحث تيسير الإجراءات على الطلاب الصوماليين بمصر
أخر الأخبار
التعليم العالى تبحث تيسير الإجراءات على الطلاب الصوماليين بمصر
المال-خاص
أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عمق العلاقات التى تربط بين مصر والصومال، مشيراً إلى حرص الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على الطلاب الصوماليين الدارسين فى مصر.
جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم الأحد عبد الغنى محمد وعيس السفير الصومالى بالقاهرة، ومحمود محمد عبدالله المستشار الثقافى الصومالى بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.
وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية، خاصة ما يتعلق بشئون الطلاب الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل الصعوبات التى تواجههم، وزيادة المنح الدراسية للطلاب الصوماليين سواء فى مرحلتى البكالوريوس أوالدراسات العليا.
ووعد الوزير خلال اللقاء بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين الصوماليين فى مصر، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لمساعدتهم على الانتظام فى الدراسة، وحل كل المشكلات التى تواجه الطلبة الصوماليين.
ومن جانبه وجه السفير الصومالى الشكر للحكومة المصرية على الدعم الذى تقدمه للصومال، خاصة وزارة التعليم العالى لدعمها ومساندتها للطلبة الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية.
شهد اللقاء د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.
التعليم العالي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا