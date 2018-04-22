التعليم العالى تبحث تيسير الإجراءات على الطلاب الصوماليين بمصر

المال-خاص



أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عمق العلاقات التى تربط بين مصر والصومال، مشيراً إلى حرص الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على الطلاب الصوماليين الدارسين فى مصر.



جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم الأحد عبد الغنى محمد وعيس السفير الصومالى بالقاهرة، ومحمود محمد عبدالله المستشار الثقافى الصومالى بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.



وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية، خاصة ما يتعلق بشئون الطلاب الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل الصعوبات التى تواجههم، وزيادة المنح الدراسية للطلاب الصوماليين سواء فى مرحلتى البكالوريوس أوالدراسات العليا.



ووعد الوزير خلال اللقاء بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين الصوماليين فى مصر، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لمساعدتهم على الانتظام فى الدراسة، وحل كل المشكلات التى تواجه الطلبة الصوماليين.



ومن جانبه وجه السفير الصومالى الشكر للحكومة المصرية على الدعم الذى تقدمه للصومال، خاصة وزارة التعليم العالى لدعمها ومساندتها للطلبة الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية.



شهد اللقاء د. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة.