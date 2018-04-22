رجال الأعمال: التداخل بين الهيئات عقبة أمام النهوض بالقطاع السياحى

محمد المصرى- رجال الأعمال

المال - خاص



قال محمد المصري، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تداخل أكثر من جهة حكومية مع وزارة السياحة يمثل عائقًا كبيرًا في تنفيذ خطط وإستراتيجية النهوض بالقطاع.



وأكد المصري، أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة خطوة مهمة على طريق خروج القطاع السياحي من عثرته، إلا أن التداخل بين الهيئات يحد من تنفيذ توصيات المجلس وقراراته، مضيفًا أن تنفيذ قرارات وتوجهات وزارة السياحة دائمًا ما تصدم بالقوانين الحاكمة للجهات الأخرى.



وأشار إلى أن هناك تواصل فعال بين القطاع الخاص والحكومة على كافة المستويات مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها هو تداخل بعض الجهات مع وزارة السياحة مثل الجهات المعنية بالأمن القومي والآثار والمحليات بجانب وزارتي الثقافة والمالية، مما يتسبب في تباطئ اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ويجعلها غير مجدية.



وطالب بتشكيل هيئة موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي تحت مظلة وزارة السياحة وبتفويض من رئيس الجمهورية ولها سلطات محددة، على غرار المجلس الأعلى للسياحة لتنفيذ كافة التوصيات التى يخرج بها المجلس الأعلى للسياحة والتوصيات التي تصدر عن الوزارة والهيئة المقترح تنفيذها.



وأكد أن التداخل بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي أثر بشكل كبير في تنفيذ مطالب المستثمرين وخطط الوزارة بتطوير بعض المناطق الحيوية الجاذبة للسياحة، مثل ملف تطوير منطقة ابو الهول والتي كانت وما زالت أحد أهم المطالب التي لم يتم تنفيذها بالشكل الأمثل، نظرا لتداخل الجهات، بالإضافة إلى منطقة الواقعة بين مرسى علم وحلايب وشلاتين ومطار رأس بناس وغيرها من المناطق الحيوية التي تحتاج إلى هيئة موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع.



وأضاف أن الفنادق تتكبد خسائر فادحة نتيجة المضاربات في أسعار الليلة الواحدة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص طالب بضرورة وضع حد أدنى لأسعار الفنادق لكبح نزيف الخسائر، والقطاع السياحي المصري خرج تماماً من المنافسة العالمية وأصبحت المنافسة محلياً نتيجة عدم وجود ضوابط وحد أدنى للأسعار الفنادق وأسعار رحلات اليوم الواحد.



ولفت إلى أن سعر البرنامج السياحة أسبوع فى دولة الصين يباع بـ 50 دولارًا شاملة الانتقالات، بالتالى يعجز القطاع المصرى على المنافسة فى ظل حرق الأسعار سواء على مستوى الدول أو داخلياً.



وأكد أن وضع حد أدنى لأسعار الفنادق ورحلات اليوم الواحد يحل أكثر من 80% من المشاكل التى تواجه القطاع السياحى المصرى، خاصة وأن الدولة تستطيع أن تتحكم فى هذه المنظومة من خلال فرض ضريبة معينة على الحد الأدنى للأسعار على عدد الافراد، مشيراً إلى القطاع السياحى يمثل 12% من الناتج المحلى مقارنة بأفضل الفترات التى شهدت رواج كبير للقطاع فى 2010، وتجاوز فيها عدد السائحين لـ 14 مليون سائح بعائدات قدرت 11.6 مليار دولار، ما يعكس حجم الضرر الذى تعرض له القطاع منذ 2011.