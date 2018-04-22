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اقتصاد وأسواق
رئيس النواب: سنصل لسعر عادل لتوريد القمح
الأحد 22 أبريل 2018 03:14 م
على عبد العال
أخر الأخبار
على عبد العال
ياسمين فواز
أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن الوصول قريبًا لسعر عادل ومجزي لتوريد القمح، مؤكدًا أن البرلمان طالب بأن يتم تسعر المحاصيل الزراعية الأساسية قبل موسم الزراعة.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: "مثل ما وصلنا لسعر عادل فى توريد القصب سيتم الوصول لسعر مجزى للقمح".
جاء ذلك ردًا على مطالبة النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة والرى، بإعادة النظر فى سعر توريد القمح، متسائلًا: "كيف يتم استيراد القمح بـ4 آلاف وخمسمائة جنيه، ويتم استلامه من الفلاح بـ3 آلاف وتسعمائة جنيه فقط".
وحذر عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، من عزوف الفلاحين عن زراعة القمح بسبب الخسارة التى سيتعرضون لها هذا الموسم الذى بدأ منذ أيام قليلة، مناشدًا رئيس البرلمان بالتدخل لحل هذا الأمر.
من جانبه، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه نظرًا للتغيرات المناخية تراجعت إنتاجية الفدان من 18 إلى 12 أردبًا بحد أقصى يستلزم إعادة النظر فى سعر التوريد حتى لا يخسر الفلاح ويعزف عن زراعة المحصول.
مجلس النواب
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